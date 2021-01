Igea desmiente a Puente y afirma que se informó a los alcaldes del toque de queda como demuestra el vídeo de la reunión

Así se ha pronunciado Igea, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en relación a las críticas realizada por el líder regional del PSOE, Luis Tudanca, quien acusó al Gobierno autonómico de "opacidad y confusión" y a quien pidió "transparencia en los datos" así como ayudas a los sectores afectados. Asimismo, responde a las críticas del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien calificó de "impresentable" que la Junta no hubiese informado a los alcaldes y presidentes de diputación del adelanto del toque de queda en el encuentro mantenido en la mañana de ese viernes.

AL respecto, Francisco Igea ha relatado, cronológicamente, que el jueves se informó a Luis Tudanca de la situación en la que se encontraba la Comunidad y las medidas en las que se estaba trabajando para reducir la movilidad y el contacto social, a lo que el secretario regional del PSOE se mostró dispuesto a apoyar en "una conversación leal" que mantuvieron.

El viernes, se celebró una reunión telemática con los alcaldes y presidentes de Diputaciones, quienes, según ha relatado el vicepresidente, pidieron que desde la Junta no se tomase ninguna decisión antes de oír sus propuestas y que no se acordara ninguna medida para restringir más actividades "si eso no iba a tener efectividad".

"Quien dijo que no se comentó eso-el adelanto del toque de queda- con los alcaldes y presidentes de diputaciones miente. Tengo el video a sus disposición", ha aseverado Francisco Igea, quien ha insistido que en ese encuentro se comentaron las cuatro medidas que posteriormente se anunciaron, el adelanto del toque de queda, la reducción del aforo en los lugares de culto, la perimetración entre provincias y la reducción de las reuniones a cuatro personas.

Por ello, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que si los alcaldes dan permiso para que se pueda ver el vídeo de dicha reunión se podrá conocer cuál fue la propuesta de cada uno "y así se sabría lo ocurrido. Nosotros no tenemos ningún problema con la transparencia", ha sentenciado Igea.

Es más, sobre el adelanto del toque de queda, Francisco Igea ha aseverado que nadie hizo ningun comentario ni pregunta al respecto.