FGV destinarà 23,4 milions a dues connexions per als vianants de la futura estació d'Alacant amb Xàtiva i Bailén

La futura línia 10 de Metrovalencia, que unirà el centre de la ciutat amb el barri de Natzaret, es connectarà mitjançant passadissos per als vianants a la resta de la xarxa del suburbà, en concret a l'estació de Xàtiva (una de les més transitades i que dóna servei a les línies 3, 5 i 9) i a la de Bailén (per on passa la línia 7).

La Generalitat ha anunciat aquest dijous la pròxima construcció d'aquestes noves connexions com a actuacions complementàries de les obres de la L10, que avancen "en termini" per a finalitzar enguany i que la línia es puga posar en servei "abans de l'estiu de 2022", una vegada realitzats els assajos de seguretat i les proves, segons ha detallat aquest dijous el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, durant una visita als treballs en la pròpia estació d'Alacant.

Accés des de l'estació d'Alacant de la L10 al túnel per als vianants cap a la de Bailén (L7). FGV

La més costosa de les dues connexions, que sumaran 23,4 milions d'euros d'inversió, tant en pressupost com en termini, serà el canó per als vianants Alacant-Xàtiva, una obra que España ha definit com a "complexa i complicada". De fet, comptarà amb un pressupost d'uns 22 milions i un termini d'execució de 20 mesos. Consistirà a habilitar un passadís amb tapís rodant (per a desplaçar-se sense caminar, similar al d'aeroports i estacions) de 250 metres de longitud. En concret, hi haurà huit tapissos (quatre per sentit).

A més, en eixe punt caldrà construir una escala i ascensor per a accedir al vestíbul de l'estació de Xàtiva, ja que l'existència d'un ramal de la séquia de Rovella a l'altura de la plaça de bous obliga a baixar la cota. Aquest fet, unit a l'afecció per reposició de serveis, eleva el cost de la intervenció, segons apunten els tècnics. El projecte ja està redactat i comença ara la seua tramitació.

Passarel·la en el túnel de Germanies actualment sense ús que unirà la L10 i la L7 del metro. FGV

L'altra connexió consistirà a habilitar la passarel·la per als vianants subterrània actualment sense ús en el túnel de Germanies per a connectar l'estació d'Alacant amb la de Bailén. En aquest cas encara no hi ha un projecte redactat, però serà més senzill que l'anterior, atés que el recorregut és de 130 metres, dels quals només cal construir pròpiament 26 metres. El pressupost estimat és d’1,4 milions d'euros, amb un termini d'execució de sis mesos, per la qual cosa podria estar a punt per a la posada en marxa de la L10 en 2022.

D'aquesta manera, es crearà un triangle subterrani entre les estacions de Bailèn-Alacant-Xàtiva que permetrà connectar la nova L10 amb les línies 3, 5, 7 i 9 de Metrovalencia. A més, de cara al futur, les tres estacions quedaran integrades a l'entorn de l'Estació Central d'Adif que es construirà una vegada se soterren les vies fins al centre de València, la qual cosa permetrà als viatgers del metro disposar d'un nus intermodal amb Rodalia de Renfe i AVE.

Estat de les obres de la L10

En l'actualitat s'estan executant les obres previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior als 25 milions d'euros. Els treballs comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i els treballs d'arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, etcètera.

FGV va iniciar el mes de novembre passat els treballs del condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram en superfície, des de l'eixida del túnel en la rampa d'Amado Granell fins al barri de Natzaret, passant per la Ciutat de les Arts i les Ciències. Aquest contracte inclou la construcció del depòsit provisional a Natzaret per a les unitats tramviàries que circularan per aquesta prolongació de la xarxa de Metrovalencia.

Com a treballs ja completats, el mes de febrer passat van acabar les obres de construcció de la rampa que connecta els trams subterranis i en superfície a l'altura de l'avinguda Amado Granell. Les obres han inclòs la construcció de la parada en superfície de Germans Maristes, per un import superior als 3,8 milions d'euros.

La resta de contractacions, com l'electrificació, instal·lació de subestacions i escomeses del traçat entre l'estació d'Alacant i Natzaret, així com la senyalització, comunicació i seguretat estan ja adjudicades, en procés de planificació, pendents de l'inici dels treballs d'instal·lació, apunten des d'FGV.

Nou material mòbil

España també s'ha referit a la compra de material mòbil aprovada recentment pel consell d'administració d'FGV per a renovar la seua flota de tramvies.

"És un contracte molt gran, de més de 100 milions d'euros. Intentarem començar la licitació al llarg d'enguany. Les empreses adjudicatàries tindran un període raonable de construcció de totes eixes unitats. Des de feia més de set anys Ferrocarrils no feia una comanda tan gran de material ferroviari", ha apuntat.

El titular de Mobilitat ha afirmat que actualment l'empresa pública disposa del material rodant previst per a posar en marxa la L10. Com va publicar 20minutos, Ferrocarrils ha licitat l'adaptació de tres tramvies d'Alacant per a circular en el nou traçat.

No obstant això, assegura que és "evident que hem de veure els terminis de fabricació. Ara hi ha molta tensió en tota Europa en totes les empreses, perquè hi ha una gran demanda, i hem d'esperar que puga ser atesa dins del termini i en la forma escaient", ha explicat.