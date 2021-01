Las dos caras políticas de la nevada en Madrid: Ayuso tacha de "éxito" la gestión y la oposición habla de "desastre"

Hace prácticamente dos semanas que la borrasca Filomena colapsó la Comunidad de Madrid y la gestión que se ha hecho desde entonces del temporal ha sido este jueves objeto de debate en la Asamblea de Madrid. El hemiciclo no ha sido testigo, sin embargo y como era previsible, de una valoración unánime: mientras que el Gobierno regional ha calificado de "éxito" su trabajo desde el día 8, la oposición en bloque ha hablado de "desastre", "improvisación"...

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado en más de 5.000 las operaciones de emergencias que se han realizado desde que se desencadenó la inclemencia metereológica. Sobre ella, la presidenta ha insistido en que las previsiones no alertaron de la dimensión que más tarde adquirió el episodio. "Por mucho que la Aemet predijera la cantidad de nieve, no (predijo) la acumulación de la misma", ha lanzado la presidenta durante la sesión de control. "Y si no, díganme por qué hemos tenido cerrado el aeropuerto, la M-30, los pueblos incomunicados... porque esto ha caído en todo el territorio al unísono"", ha agregado

"Nunca se ha visto un volumen semejante de nieve y unas heladas posteriores que hacía más de 50 años que no se registraban en Madrid", ha aseverado Díaz Ayuso, que ha insistido en que con los medios de los que disponía el Ejecutivo regional se ha hecho todo lo que se ha podido con los medios con los que se contaba y ha dicho que la gestión ha sido un "éxito".

No ha coincidido para nada en este diagnóstico el resto de grupos de la oposición. Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE y jefe de la oposición, ha afeado la "imprevisión" del Ejecutivo ante una borrasca "especialmente grave". "El Plan de Inclemencias Invernales podría haber extendido su mapa de riesgo a toda la Comunidad, tratando de adelantar a todo el territorio la fase de preemergencia, pero esto no se hizo", ha lamentado.

Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid, ha censurado que Díaz Ayuso "eche la culpa de su falta de previsión al hombre y a la mujer del tiempo" y ha tildado de "desastre" la gestión de la inclemencia. Además, ha criticado que la presidenta estuvo "desaparecida" cuando la región "ya estaba prácticamente colapsada".

En una línea muy similar se ha mostrado la portavoz del grupo Unidas Podemos-Madrid en Pie, Isa Serra. La diputada ha opinado que tanto Díaz Ayuso como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estaban avisados del temporal y "no hicieron nada para evitar los efectos". Además, ha calificado a la presidenta de "castastrófica" por "su incompetencia" y por el "fracaso" de su proyecto ideológico y con el de su Gobierno.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, también ha tenido una valoración negativa de la actuación de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la borrasca y a sus efectos. La socia de investidura de PP y Cs ha echado en falta "mayor capacidad de reacción" ante el episodio adverso. "La tormenta sí tiene manual de instrucciones", ha esgrimido, "podrían haber planificado lo que podía pasar, utilizando también todos los medios humanos como los bomberos forestales".

Ayuso pide una regulación ante episodios climatológicos adversos

"Nos hemos encontrado con una nevada histórica y, teniendo en cuenta las dificultades, hemos trabajado de manera correcta y hemos dado lo mejor de nosotros mismos. No hemos descansado ni un día y hemos dado todo de sí. Esperamos que sean comprensivos", ha insistido la presidenta regional.

Además, Díaz Ayuso ha planteado durante la sesión de control de este jueves en la Asamblea que se debería intentar redactar una legislación estatal para que en próximos episodios de nevadas se pueda "paralizar la actividad económica o limitar según qué acciones de manera drástica".