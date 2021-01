Cvirus.- La Comunitat Valenciana sobrepassa per primera vegada els mil casos d'incidència acumulada

La Comunitat Valenciana no deixa de polvoritzar rècords consecutius en depassar la incidència acumulada per primera vegada els mil casos, en concret, 1.075,77 per cada 100.000 habitants, mentre que la pressió hospitalària està desbordada: un 38,60% d'ocupació de llits d'aguts per pacients covid i un 55,30% d'UCI, segons dades del Ministeri de Sanitat.