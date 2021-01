Cvirus.- Generalitat estableix torns addiciones retribuïts per a les infermeres dels hospitals

Satse portava des de novembre demanant a la Conselleria de Sanitat que permetera aquesta mesura en diferents trobades de negociació i mitjançant de reiterats escrits.

Ara, Sanitat ha establit un programa de mòduls voluntaris i retribuïts perquè les infermeres dels hospitals puguen treballar en torns addicionals per a reforçar l'atenció sanitària, cobrir baixes i ampliar servicis davant la gran quantitat de professionals de baixa per contagi i l'augment de pacients ingressats per Covid i altres patologies.

Sobre aquest tema, Satse ha recordat que en aquests moments, els ingressos per covid en els hospitals estan un 80% per sobre del màxim pic de la primera onada (més de 3.500 ingressats) i els ingressos en UCI Covid estan un 40% per sobre del màxim pic de la primera onada ingresse (515 UCI). "La situació ha sobrepassat el límit, i ja no han marge per a més ingressos", ha advertit.

A més, segons un estudi elaborat per SATSE, les infermeres contagiades s'han incrementat un 31% en a penes 22 dies, entre el la passada Nit de Nadal i el 15 de gener, passant de 1.954 a 2.556, i les infermeres en aïllament un 108% -de 323 a 671-. Pel que fa a tot el conjunt de professionals sanitaris, s'ha passat de 5.685 a 7.325 professionals contagiats (un augment del 29%) i de 945 a 2.018 professionals en aïllament (un increment del 113%).

Per tot açò, el sindicat ha mostrat la seua satisfacció que finalment Sanitat "s'haja adonat que era necessari prendre mesures addicionals" que permeteren mantindre la ràtio infermera/pacient Covid i la ràtio infermera/pacient urgent no Covid, a més de disposa de personal per a l'ampliació de llits UCI Covid en les zones provisionals on s'estan instal·lant.

S'APLICARÀ EN HOSPITALS EN RISC 4

De fet, aquest Programa de reforç s'activarà en els hospitals quan l'ocupació de llits d'hospitalització per Covid siga de més del 15% i quan l'ocupació dels llits de crítics per pacients Covid siga major al 25%.

El Sindicat espera que la Conselleria de Sanitat engegue al més prompte possible aquests mòduls voluntaris i retribuïts ja que "és l'única forma de proporcionar assistència sanitària de qualitat als pacients i suportar la pressió assistencial, a pesar que supose un nou gran esforç per part dels professionals d'infermeria", ha assegurat el Sindicat.

Els nous mòduls permetran que es doten els Servicis del personal necessari amb professionals d'eixe Servici, i si no es troben, amb infermeres d'altres Servicis de l'hospital, o d'altres centres i d'altres Departaments.

A més dels hospitals, aquests mòduls s'aplicaran en el Servici d'Emergències Sanitàries SES, hospitals de crònics i llarga estada, centres d'especialitats i en els centres de transfusions de la Comunitat Valenciana.