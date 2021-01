La Xunta rechaza la "decisión unilateral" de Endesa de cerrar la central de As Pontes

En un comunicado remitido a los medios, el Gobierno gallego señala que se trata de una decisión que la empresa adopta "aprovechándosede una transición energética injusta, caótica y desordenada que está llevando a cabo el Ejecutivo central".

"Después de diez meses en los que a través de un grupo técnico -en el que están presentes todas las administraciones y en el que la Xunta participa a través del Inega- se están buscando alternativas industriales que hagan viable a planta desde el punto de visto técnico,medioambiental y económico, Endesa rompe con todos los compromisos adquiridos y anuncia el cierre de la central antes incluso de presentar el informe con las conclusiones de las pruebas con biocombustibles", censura la Xunta.

Por este motivo, el Gobierno gallego rechaza tanto la decisióncomo la "falta de respeto institucional y con Galicia que acaba de mostrar Endesa". "No se puede consentir que adopte esta decisión trascendental para el futuro de esta comarca de forma unilateral", incide.

La Xunta considera que As Pontes, los trabajadores de la central térmica y de la industria auxiliar, y los camioneros "no se merecen el cierre de la planta". "Se trata de una decisión nefasta", asegura la Administración autonómica, que pide al Gobierno que convoque lo antes posible la mesa de As Pontes para que la empresa explique esta decisión y se puedan evaluar al por menor por parte de los técnicos lasconclusiones de su informe.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico recuerda que las últimas informaciones apuntaban la que, según los resultados de las pruebas con biocombustibles, la planta podría ser viable desde el punto de vista técnico y medioambiental, por lo que considera que el anuncio de este martes "es aún más incomprensible".

La Xunta destaca que seguirá luchando "de la mano de los trabajadores" para que As Pontes tenga "el futuro que se merece e impedir que las excusas ofrecidas por Endesa" y que ve "amparadasen esta transición energética caótica que está poniendo en peligro miles de puestos de trabajo en la Comunidad".