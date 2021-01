Sanidade suspende as competicións de deporte federado de ámbito autonómico

Segundo indicou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dada a evolución da covid-19 en Galicia e en base ás recomendacións do comité clínico, quedarán temporalmente suspendidas as competicións deportivas federadas de ámbito autonómico, aínda que se manterán as de ámbito estatal.

En canto aos adestramentos, os deportistas de ámbito autonómico deberán rexerse polas mesmas regras que os deportistas convencionais, con adestramentos individuais ou de grupos dun máximo de catro persoas, e estarán suxeitos tanto ao toque de queda como ás limitacións de mobilidade, alí onde se apliquen.