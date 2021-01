Somos llama a Canteli "Trump de chigre" que habla de manera irresponsable ignorando la ciencia

Su portavoz, Ana Taboada, le ha exigido que "pida disculpas, se explique, hable con la propiedad, la precisión y la responsabilidad de un cargo público y se centre, de una vez por todas, a la hora de hacer declaraciones públicas sobre la pandemia".

"Ayer lunes, el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, dijo "estoy muy preocupado por la economía: van a morir más después de la pandemia que antes de la pandemia", recuerda Taboada, que indica que Canteli hizo estas declaraciones en el contexto de una crítica frontal a las nuevas medidas aprobadas por el gobierno del Principado de Asturias para reducir los contagios.

La portavoz de Somos Oviedo, ha querido replicar al alcalde. "No, alcalde, no "van a morir más", en general. ¿Cuándo? ¿Durante su legislatura? ¿Entre hoy y la eclosión del sol? Por qué? Por este virus? ¿Por problemas cardiovasculares? ¿de hambre?", ha dicho.

Para Taboada "es muy grave que un cargo público, un alcalde, hable así, con esa irresponsabilidad, como cualquier Trump de chigre, que un día le pide a Dios y otro lanza un mensaje apocalíptico para desgastar los ánimos frente a las medidas de prevención aprobadas por el Principado de Asturias.

"Un alcalde que aturde, confunde y apela al miedo de la ciudadanía en lugar de promover medidas sanitarias, prevención y ciencia no es un alcalde digno para Oviedo. Respecto a las medidas municipales, no está precisamente para presumir, pues hasta diciembre no aprobó nada para comercio y autónomos, tratando de colar subvenciones a amiguetes", concluyó Taboada.