L'accident s'ha produït sobre les 12.10 hores, provocat per un xoc frontal entre el turisme i el camió en la CV-91, a cinc quilòmetres de Guardamar del Segura en la carretera que connecta amb Rojals.

Fins al lloc s'ha desplaçat una ambulància del SAMU, que no ha pogut fer més que confirmar la defunció del conductor del cotxe. També ha assistit un altre d'home 41 anys, afectat per policontusions i l'han donat d'alta 'in situ'.