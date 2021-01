La Guàrdia Civil identifica 29 persones que estaven en festes il·legals a Xulella, Olocau i Canet

Aquestes persones es trobaven bevent i ballant sense guardar les mesures de seguretat en aquestes trobades il·legals. Per açò, els guàrdies civils els van informar que serien proposats per a sanció per incomplir la normativa vigent.

Gràcies a la col·laboració i conscienciació ciutadana ha sigut possible la localització d'aquestes festes il·legals en propietats privades. La Guàrdia Civil de València incideix que qualsevol persona que detecte una festa il·legal contrària a les normes anti Covid 19 ho comunique a través del 062.