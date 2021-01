Cvirus.-Puig i agents socials presenten el Pla Resisteix per a sectors més afectats per la pandèmia amb 340 milions

Abans de presentar el pla, Puig ha mantingut una reunió de treball al costat del secretari general de CCOO-PV, Arturo León, el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez i el president de la CEV, Salvador Navarro, acompanyat pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent.

Durant la seua intervenció, Puig ha detallat que aquestes ajudes se centraran prioritàriament en els sectors més sensibles a les restriccions: hoteleria, activitats turístiques, restauració, activitats artístiques, parcs d'atraccions, ludoteques i indústries relacionades amb la festa. Segons Puig, afectaran 21.000 empreses i 43.000 autònoms.

Puig ha explicat que hi ha sis mesures principals: una línia de 80 milions d'euros en ajudes directes per a les quotes de la Seguretat Social d'autònoms i empreses; altres huit milions per als 26.000 autònoms afectats pel tancament total i 17 milions en ajudes directes als treballadors en ERTO, que tenen una reducció de salaris que "s'està allargant a l'excés".

També es preveuen ajudes per al sector de l'oci i l'entreteniment "amb especial suport a l'oci nocturn, que ha tingut una restricció sostinguda en aquests mesos"; dos línies de l'Institut Valencià de Finances per 50 milions d'euros, una per a préstecs a empreses afectades i una altra per a empreses "en situació financera límit i que abans de la pandèmia sí eren viables", i el fons de cooperació municipal Covid, amb un mínim de 120 milions d'euros en ajudes que també repercutiran en sectors com l'artesania o el comerç no sedentari.