Un agent fora de servici salva la vida a un xiquet que s'havia ennuegat a València

L'agent va anar a arreplegar als seus fills i va veure que un xiquet s'havia quedat mirant al sòl quan una altra mare va advertir que no podia respirar.

Sa mare de seguida es va dirigir cap a ell, estava ple de blaus. Es va acostar Francisco i li va practicar immediatament la maniobra d'Heimlich. En una de les compressions després que li hi haguera elevat, va eixir el tros de menjar. "Em vaig sentir alleujat", recorda amb emoció.

Francisco va perdre son pare recentment: "Per a mi salvar aquest xiquet, en un any tan difícil per la mort de mon pare, ha sigut una satisfacció en la meua vida", ha subratllat.