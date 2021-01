Cvirus.- Oltra lamenta que la gent vaja a veure la neu perquè "no estan els hospitals com per a trencar-se una cama"

En roda de premsa després del ple setmanal, ha advertit que aquests vehicles poden col·lapsar les carreteres o complicar el treball dels servicis d'emergències i els llevaneus, a més de provocar possibles accidents perquè "no estem acostumats a la neu i els hospitals no estan com per a trencar-se una cama".

"Ara estem en pandèmia, estem portant als sanitaris a una situació d'esgotament. De veritat hem de posar-nos més en perill i afegir pressió al sistema sanitari?", s'ha preguntat.

Oltra ha recordat que porta setmanes defenent "per activa i per passiva" que cal evitar les eixides innecessàries: "La vacuna de moment som nosaltres; fins que no tinguem una gran part de la societat vacunada, la vacuna és la nostra actitud".

És més, ha posat l'accent que "la certesa és que, quan la gent es queda a sa casa i trenca l'esquema de relacions, el virus no s'expandeix. I això val per a tot: per al Nadal i per a la neu". "Manta i sofà, que s'està molt bé i fa molt de fred", ha aconsellat com va dir la setmana passada amb l'arribada del temporal.

"Se'm va a assecar la boca de dir-ho, per activa, per passiva... qui tinga sentits que escolte. Ni estalactites ni res", ha afirmat preguntada per les fotografies compartides en xarxes de representants del seu partit (Compromís) gaudint de la neu.

I açò, ha recalcat, "serveix per a tothom", sense voler paréixer la "senyoreta Rottenmeier". "Hi ha gent que està molt criada i hauria de saber el que fa", ha reblat després de recordar "hi ha més anys que llonganisses" i hi haurà altres oportunitats de gaudir de la neu.