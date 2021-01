Oltra critica les vacunes a alcaldes perquè "no sobren" i adverteix: "No per ser més poderós se'n va a tindre prioritat"

"Ací ens vacunarem tots quan ens toque, i això val per a tothom", ha defès la vicepresidenta en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha defès que "ningú pot saltar-se la cua" i que aquestes vacunacions "no tenen cap justificació". "Cap", ha sentenciat.

Els alcaldes del Verger, els Poblets i Rafelbunyol han rebut la vacuna. El de Rafelbunyol, Fran López, ha demanat disculpes però Igualtat ha obert una investigació per a esbrinar per què estava en la residència el dia de la vacunació. En el cas del Verger i els Poblets, tots dos primers edils (els quals són matrimoni) van rebre una telefonada divendres passat del centre de salut per a subministrar-li-la a causa que "sobraven dosis" i van preferir vacunar-se abans que es "tiraren al fem".

Oltra ha argumentat que el pla de vacunació "està dissenyat i consensuat en la Interterritorial per a garantir l'equitat i la igualtat" i que es vacuna primer "els qui més ho necessiten, que són aquells en els quals l'impacte del virus té més mortalitat".

En aquest sentit, ha apuntat que la primera fase de vacunació té "l'objectiu de baixar la letalitat del virus" pel que els que primer comencen a vacunar-se són els col·lectius vulnerables, les persones de més edat en residències i el personal sanitari, de primera línia i sociosanitari. "Estic segura que en eixos pobles hi havia persones majors que podien haver sigut vacunades", ha agregat.

Preguntada sobre si li pareix "presentable" aquesta situació, ha respost: "Com em va a paréixer presentable? No té cap explicació açò". A més, ha apuntat que veu un "retret social important" cap a aquestes actituds i ha indicat: "Clar que ens agradaria a tots estar vacunats, però ha de ser primer qui més vulnerable és. Jo vull que vacunen primer a ma mare que a mi, perquè forma part d'un col·lectiu més vulnerable", ha agregat.

"No cal donar-li més voltes, no està bé. És un virus que està generant molt de dolor i patiment a moltes persones i el primer que cal enfrontar és la mortalitat, i a mesura que avancen els col·lectius i les vacunes, enfrontarem que es frene el contagi", ha afirmat abans de reconéixer que "li parteix el cor" l'acció d'aquests alcaldes. "No ho puc entendre, no ho puc entendre", ha agregat.

INVESTIGACIONS

A més, Oltra ha recordat que Sanitat ha obert sengles investigacions en els departaments de salut de Dénia (al qual pertanyen els Poblets i el Verger) i Torrevella (per la vacunació a Almoradí del personal de servicis socials de l'Ajuntament i atenció domiciliària) amb l'objectiu d'"aclarir l'administració de vacunes fora del pla de vacunació".