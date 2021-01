L'alcalde de Rafelbunyol es disculpa per vacunar-se de covid

L'alcalde de Rafelbunyol (València), el socialista Fran López, ha demanat disculpes per vacunar-se contra el coronavirus el passat 27 de desembre i ha explicat que li van proposar administrar-li una dosi quan va acudir a la primera jornada de vacunació en la residència de majors de la localitat i va acceptar perquè va pensar que "ajudava a donar una sensació de confiança, tranquil·litat i seguretat a la ciutadania".

"Vist amb perspectiva, no va ser la millor decisió. Si alguna persona se sent ofesa, ho entenc i demane disculpes", ha assenyalat López aquest divendres en declaracions a Europa Press.

Segons ha explicat, els fets van succeir el diumenge 27 de desembre, el primer dia en el qual es van subministrar les vacunes. La residència pública Verge del Miracle de Rafelbunyol va ser la primera de tota la Comunitat Valenciana a administrar-les i, allí, el resident Batiste Martí es va convertir en la primera persona a rebre la vacuna davant la Covid-19 a la Comunitat Valenciana.

L'alcalde, que a més, com a primer edil, també presideix aquest centre que gestiona l'Ajuntament, va acudir a la residència per a estar present en la jornada. "Va ser un dia que vivírem amb moltíssima il·lusió i esperança", ha recordat. Com a "màxim responsable del centre", va estar allí "tot el matí, des de la recollida de la vacuna fins que es van subministrar", ha detallat. "M'ho van oferir i vaig acceptar", ha reconegut.

"En estar allí tot el dia, mai vaig demanar que em vacunaren. Tu estàs ací com a màxim responsable i punt. No eres ni sanitari ni resident. Estàs allí, han vacunat tothom, la gent que estava subministrant et proposa vacunar-te i acceptes perquè penses que vas a donar a la ciutadania una sensació de confiança i tranquil·litat. Estem parlant del primer dia, la sensació era de certa ineficàcia de la vacuna, una mica de controvèrsia per si era bona o no. Generes confiança, en eixe moment no li vaig veure major problema i vaig acceptar", ha explicat.

No obstant açò, ha assenyalat que "amb la perspectiva" ara pensa que "no va ser la millor decisió". "Si alguna persona se sent ofesa l'entenc i demane disculpes", ha expressat, abans de destacar que "al final el que toca posar de manifest és que el personal i els residents s'han vacunat".

"Al final és un fet anecdòtic", ha assenyalat, per a ressaltar que "el verdaderament important" és la quantitat de residents i professionals vacunats ja a la Comunitat Valenciana i la "il·lusió" i "esperança" que suposa que s'estiga albirant "el final del túnel".

Preguntat per si, com a president de la residència, ha de treballar en ella, ha assenyalat que "per descomptat" que va perquè "pren decisions" però que treballa físicament en l'Ajuntament. "No vull que siga obstacle per a dir alguna cosa, estar vaig estar i al final vaig acceptar quan se'm va proposar. Vaig pensar en eixe moment que ajudava a donar una sensació de confiança, tranquil·litat i seguretat a la ciutadania", ha insistit.

El PP demana la dimissió de l'alcalde

Per la seua banda, el president del PP de Rafelbunyol, Alfonso Benito, ha demanat la dimissió "immediata" de López per ser "el primer alcalde vacunat d'Espanya", el mateix dia que va començar la vacunació.

"Si Batiste Martí, un home de 81 anys resident en la residència Verge del Miracle de Rafelbunyol, va ser el primer valencià que va rebre la vacuna el diumenge 27 de desembre, López va ser el primer alcalde a fer-ho també eixe mateix matí malgrat, als seus 29 anys, gaudir de bona salut", ha criticat en un comunicat.

El Grup Municipal Popular han demanat explicacions a l'alcalde i Alfonso Benito ha qualificat els fets d'"escandalosos per saltar-se tots els protocols i els criteris per a administrar-la".

En la seua opinió, "pareix que la salut de l'alcalde està per davant de la d'altres veïns". "No ens valen les seues disculpes amb la boca xicoteta sinó que ha d'assumir responsabilitats polítiques pels seus errors i marxar-se", ha conclòs Benito.