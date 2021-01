Rebaixes en l'IBI per a estendre les plaques solars per València

L'Ajuntament de València incentivarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els habitatges de la ciutat, per a fomentar la producció i el consum d'energies renovables, a través de bonificacions fiscals aplicades a l'Impost de Béns immobles (IBI). Així, ha decidit, en funció del valor cadastral de l'immoble i cada any durant un màxim de deu, bonificar en un 50% l'IBI fins a cobrir el 20% del cost d'aquesta instal·lació.

La mesura contempla també bonificacions del 95% sobre la quota de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) que s'abona per l'execució de sistemes per a l'aprofitament de l'energia solar.

La decisió va ser anunciada ahir per l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, i els edils d'Hisenda, Borja Sanjuán, i d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón.

Ribó i Sanjuán van apuntar que aquesta ajuda és compatible amb unes altres que s'ofereixen per a la instal·lació de plaques solars fora de l'àmbit municipal. El Consistori calcula que aquestes bonificacions fiscals a les instal·lacions fotovoltaiques, que s'aprovaran hui en la Junta de Govern Local, poden beneficiar durant deu anys al 90% d'habitatges de la ciutat.

El primer edil va ressaltar la “voluntat” de l'Ajuntament de complir els “compromisos” adquirits des de fa anys –fins i tot abans d'accedir ell a l'Alcaldia, va precisar– per a “reduir l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle” i potenciar l'ús i la producció d’“energies renovables”, així com la seua “aposta” per a avançar en aquest camí.

“Són compromisos signats per aquest Ajuntament i ens comprometen a tots”, va agregar Ribó, que considera que es pot “treballar i avançar molt” en aquest àmbit per a, “d'ací a uns anys, poder veure des del cel que una gran part dels sostres de la ciutat tenen plaques solars per a autoconsum i producció d'energia elèctrica”. “Aquest és l'objectiu. Per a fer això hi ha moltes mesures. Nosaltres hem volgut agafar una cosa que ja estava: les ajudes a l'IBI”, va assenyalar.

Al seu torn, Ribó va subratllar que ara, i pensant en les rendes mitjanes i més baixes, s'ha decidit ampliar-les, passant d'un període de tres anys a un de 10 i “escalonar el nombre d'anys en funció del valor cadastral de l'habitatge”. “És un pas molt important que estimularà molt la instal·lació de plaques fotovoltaiques”, va agregar l'alcalde, que va dir també que així València se situa per davant d'altres grans ciutats en aquesta mena d'ajudes. Va insistir que aquestes iniciatives contribueixen a la “descarbonització de la ciutat i a la sostenibilitat de la societat valenciana”.

Joan Ribó va apuntar, com també va fer Alejandro Ramón, que els compromisos per a lluitar contra el canvi climàtic contemplen “reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en un 40%, augmentar l'eficiència energètica un 27% i promoure la producció d'energia procedent de fonts renovables fins al 27% del seu consum total per a l'any 2030”.

El primer edil va comentar que després de treballar des de 2015 en aquest sentit (amb accions en el camp de la mobilitat sostenible i la producció i el consum agrari), s'advoca ara, també després de les decisions del Govern per a “rendibilitzar” la instal·lació “de posar plaques fotovoltaiques per a autoconsum i producció d'energia”, per potenciar aquestes infraestructures a València “en la majoria d'habitatges”.

L'Ajuntament ha previst per a aquesta reducció de l'IBI, com va detallar Ribó, que “fins a 75.000 euros de valor cadastral el període serà de deu anys; de 75.000 a 110.000 euros, de set anys; de 110.000 a 130.000 euros, de quatre anys, i de 130.000 a 150.000 euros, de tres anys” perquè a partir d'ací vaja “disminuint gradualment”.

L'edil d'Emergència Climàtica i Transició Energètica va explicar, com a exemple, que per a “un veí que instal·le 3 kW –uns 3.000 euros–, si el valor cadastral de la seua casa és de 70.000 euros”, tindria “una bonificació al 50% durant deu anys fins a arribar al màxim establit del 20% de la instal·lació fotovoltaica”, la qual cosa suposaria “beneficiar-se d'un descompte total de 600 euros”.

5,5 milions menys de recaptació

L'edil d'Hisenda va detallar que la reducció d'ingressos que calcula el Consistori és d'uns 5,5 milions d'euros en els pròxims 10 anys i va apuntar que això es pot veure també com la inversió que es fa des de l'àmbit municipal per a “incentivar” les energies verdes.