Cuidado con los depósitos “bengala”: calcular una TAE anual para solo 1 o 3 meses no cuela

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre los depósitos "bengala", es decir, aquellos que son a muy corto plazo y que ofrecen alta rentabilidad, ya que, a pesar de lo que parece, calcular una TAE anual para solo 1 o 3 meses, no es fiable.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los depósitos actuales a 1 o 2 años ofrecen una rentabilidad media de un 0,04%, un porcentaje muy limitado. Por ello, llaman la atención las propuestas que ofrecen una TAE por encima del 1%. Sin embargo, la TAE de un depósito solo es fiable si se pone en relación con el plazo real en que se abona el rendimiento, no al breve plazo de esos depósitos "bengala", tal y como señala la OCU.

La TAE no se real si la duración de la inversión es inferior a un año

La TAE (tasa anual equivalente) de una inversión mide el rendimiento teórico que se obtendría transcurrido un año, siempre y cuando los intereses que se fueran generando se reinvirtieran íntegramente a ese mismo tipo de interés inicial. Así, hay que tener en cuenta que:

La TAE no será real si la duración de la inversión es inferior a un año y los intereses cambian en ese plazo.

y los intereses cambian en ese plazo. Esa TAE no tiene en cuenta el efecto fiscal sobre la rentabilidad.

De este modo, las ofertas que ofrecen algunas entidades de depósitos a 3 meses con un 1% TAE no son reales, ya que se calculan suponiendo que al vencer el depósito se reinvirtiera íntegramente el capital junto al 100% de los intereses brutos y, además, la entidad le mantuviera el mismo rendimiento.

En la práctica, esto no puede ser así, ya que Hacienda retiene el 19% de los intereses, por lo que no se pueden reinvertir en su totalidad y, además, pasado el plazo de la oferta, ese depósito no tendrá las condiciones promocionales y el rendimiento a la renovación será inferior.

Así, antes de dejarse llevar por las ofertas promocionales y las propuestas poco reales, hay que comparar las diferentes opciones y elegir un buen depósito que se ajuste a las necesidades de cada persona.