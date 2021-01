Puig demana flexibilitzar el repartiment de les dosis i prevaldre a qui més vacuna per a ser "més eficients com a país"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha plantejat aquest dijous que el Ministeri de Sanitat faça un repartiment "flexible" de les vacunes contra la Covid, de manera que les autonomies que estan vacunant més siguen prevalgudes en el repartiment setmanal de dosi, enfront de les quals tenen vials emmagatzemats sense administrar.

"No vull amb això plantejar cap inequitat ni cap insolidaritat", ha alertat Puig en declaracions als mitjans de comunicació, en les quals ha aclarit que l'objectiu és "tot el contrari: ser més eficients com a país" i que Espanya en el seu conjunt no tinga un estocatge de vacunes "més enllà del raonable" per a la segona ronda de la campanya.

El president ha dit que, atés que existeixen diferents velocitats en la vacunació, s'ha d'intentar, sempre mantenint l'estatus i el nombre general de vacunes que corresponen a cada comunitat, vacunar "com més de pressa millor" i que les autonomies que estan vacunant més ho puguen fer.

"Si hi ha comunitats autònomes que tenen un estocatge molt gran de vacunes perquè per diferents raons no estan vacunant, probablement el dilluns, quan es fa el nou repartiment, es podria prevaldre d'alguna manera en el repartiment flexible a les quals estan vacunant més", ha precisat.

Puig, qui ha destacat que la Comunitat Valenciana la vacunació va "a molt bon ritme" (encapçala la taxa de dosi administrada, amb el 77,5%), ha insistit que "no hi ha mesura restrictiva més important que la vacunació".

Sobre la possibilitat d'adoptar noves mesures enfront del coronavirus, ha reiterat que es continuaran analitzant les dades epidemiològiques i es prendran les decisions que es considere, d'una manera "serena i pensant en l'interés general, com sempre" han fet.

Puig també ha apel·lat de nou a la corresponsabilitat de la ciutadania, perquè "no hi haurà, no pot haver-hi, ni ha d'haver-hi un policia darrere" de cada persona, i hi ha qüestions que s'han de fer perquè "cal fer-les, perquè és bo per al conjunt".

"A ningú se li ocorre saltar-se normes fonamentals perquè no està un policia vigilant-li", ha dit el cap del Consell, qui ha insistit que la "maduresa" que la ciutadania ha demostrat s'ha de dur a terme també "en tots els moments i en totes les condicions".