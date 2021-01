Tu horóscopo diario: jueves 14 de enero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 14 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si no es imprescindible, no manifiestes en público ninguna opinión porque hoy no será tu día más inspirado. Deja que pase tranquilamente sin implicarte en nada complejo, no vas a tener demasiada inspiración para acertar en tus comentarios.

Tauro

Andarás hoy con un talante un poco más tranquilo y no le darás tantas vueltas a la cabeza con un tema de salud que te estaba empezando a preocupar. No tiene ninguna importancia y ahora lo sabes. Vigilar es una cosa y obsesionarse, otra.

Géminis

Has empezado hace poco un proyecto o preparas algo relacionado con estudios que te hace estar mucho tiempo en casa o delante del ordenador. Debes cuidar de no caer en el sedentarismo, haz ejercicio. Te hará falta un poco de disciplina.

Cáncer

Fiarse de la tecnología para todo no es muy inteligente y puede ser incluso arriesgado hoy. Intenta no caer en ese error y mira que no falte ningún dato ni ningún documento que pueda ser importante en tu mano. Después te alegrarás de ello.

Leo

Vas a volcarte en atender y estar al lado de un amigo o una amiga que tiene algún problema serio y que necesita apoyo emocional. Es cierto que eso te puede pasar factura o robarte tiempo, pero debes asumirlo. Al fin y al cabo es alguien a quien quieres mucho.

Virgo

Alguien te intenta explicar un asunto que no está muy claro en el trabajo y que ves que de alguna manera se está descontrolando. Pon todas tus energías en organizarlo lo mejor que puedas, pero no te exijas en exceso. Hay gente por encima de ti que tiene la obligación de hacerlo.

Libra

Tu talante hoy será generoso y sonriente y eso te va a traer la simpatía de alguien que te cae muy bien y con quien te encuentras en buena comunicación. Aprovecha para entablar una nueva amistad o profundizar en la que ya tienes.

Escorpio

Será un día bastante apacible en todo, sobre todo si no te involucras en conflictos de otros ni en temas relacionados con el poder en cualquiera de sus aspectos. Por la noche te gustará estar muy a tu aire, sin que nadie te moleste o te imponga algo.

Sagitario

No te agobies con asuntos domésticos, y piensa que no tienes que justificar ante nadie lo que haces y cómo lo haces. Si alguien te pone pegas, no lo tomes en cuenta y sigue tu plan de actuación. Nunca llueve a gusto de todos.

Capricornio

Un tema laboral no se endereza como querías, pero no es buena idea intentar llegar hasta un jefe o un negocio de una manera poco clara o apartando a otros del camino. Alguien puede frenarte de golpe y dejarte en evidencia, ten cuidado.

Acuario

Un poco de tranquilidad no te vendrá mal hoy y lo puedes conseguir si no te dejas llevar por las prisas de los demás o por personas cercanas que están en tensión. Preserva tu calma, da un buen paseo y aléjate de cualquier fuente de negatividad.

Piscis

No te enroques en una idea que no es cierta sobre tu pareja. Si no ves claro algo, lo mejor es que lo hables abiertamente y sin ningún tipo de rencor. Será mucho más sencillo de solventar entre ambos que estar dándole vueltas sin parar.