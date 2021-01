La UAGR califica de "continuistas" los presupuestos de la Consejería de Agricultura para 2021

Para el sindicato, aunque "presentan un ligero aumento de la cantidadasignada a esta Consejería, no se ha incluido prácticamente ninguna línea nueva".

La UAGR-COAG valora el aumento de presupuesto dedicado a las competencias de agricultura, ganadería y mundo rural (un 9 por ciento, excluyendo las partidas correspondientes a la Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda y las correspondientes al gasto del personal).

Pero por otro lado el sindicato señala que algunas partidas necesitan ser explicadas con mayor detalle y muestra su discrepancia en cuanto al procedimiento de elaboración de estos presupuestos, ya que las Organizaciones Profesionales Agrarias riojanas "no hemos sido consultadas previamente".

Han recordado que las OPA "somos los legítimos representantes de los agricultores y los ganaderos riojanos, por lo que exigimos que se nos tenga en cuenta. Creemos que no debemos ser informados a posteriori sobre lo que ya se ha planificado respecto al dinero público que se invierte en el sector agrario", ha criticado la Unión.

A esta evaluación general del proyecto, en el documento enviado a losGrupos Parlamentarios riojanos la UAGR añade un análisis más detallado de las diferentes partidas, así como una lista de propuestas que, a juicio de la organización, deberían incluirse en los presupuestos de la citada Consejería para 2021.

PROPUESTAS

Entre ellas, han citado como líneas de actuación nuevas dentro de la Consejería que pueden incorporarse a estos presupuestos un proyecto de Red pública de alojamientos para trabajadores agrarios de temporada desplazados (temporeros). Se han mantenido varias reuniones conla Federación Riojana de Municipios y, estando OPA y Federación uniendoobjetivos y esfuerzos, es fundamental que el ejecutivo riojano se implique de igual manera. Es necesario una línea de ayudas para habilitar y gestionarestos alojamientos.

Un Plan de rescate de la ganadería extensiva, tanto en el valle como en la sierra. "Este sector está viéndose abocado a desaparecer si no se actúa de forma contundente". Es necesario "promocionar los bienes públicos que genera, la esencialidad de su actividad, y un apoyo institucional al mismo".

Trabajar en los canales cortos de comercialización, mejorar la rentabilidad y modernización de las explotaciones, nuevos métodos de gestión del ganado, concentración de las producciones.

Además líneas de ayudas para las explotaciones que se quedan fuera de las ayudas del PDR, como retomar las ayudas al cese anticipado de los agricultores y ganaderos de mayor edad a favor de nuevas incorporaciones al sector agrario, jóvenes que se incorporan a la actividad agraria habiendo tenido una actividad agraria previa (ingresos agrarios o parcelas a su nombre) y no pueden acceder a las ayudas de incorporación.

También el asesoramiento a Explotaciones de jóvenes que se incorporan a la actividad agraria con una ayuda del PDR (bajo el sistema de tutores), y que por tanto se excluyen de las ayudas al asesoramiento.

Además, explotaciones que requieren de un Plan de Mejora pero que no llegan al mínimo exigido de 10.000 euros; Inversiones en pequeños elaboradores de vino (cosecheros) que se quedan fuera de las ayudas de la OCM.

Plan de emergencia para la horticultura de La Rioja. Nada sabemosdel estudio sobre las producciones hortícolas del valle que comenzó elanterior ejecutivo con un encargo realizado a la empresa TRAGSATEC. Sesupone que era el pilar en el que sustentarse el diseño de estrategias para fomentar la producción hortícola de La Rioja.

INVESTIGACIÓN

Innovación e Investigación agraria. Para la mejora de la producciónagraria es fundamental el acceso a la información e innovación. Por un lado, reforzar la generación de conocimiento aplicado en nuestra región y por otro, la transferencia de la información al sector. Se ha anunciado la creación de una oficina de transferencia del conocimiento y tecnología en el ICVV, pero no es suficiente si se centra solamente en el sector del vino.

Además, sería conveniente crear una comisión de trabajo con losrepresentantes del sector para ver las necesidades actuales y trabajar en nuevos proyectos que ayuden a los diferentes sectores a mejorar susproducciones. Las ayudas a los campos demostrativos y grupos operativos son herramientas útiles, pero no son suficientes. Es necesario crear un foro de discusión y puesta en común de las líneas actuales y futuras deinvestigación e innovación agraria en La Rioja, con una estructura sólida (personal y presupuesto) que no dependa de las convocatorias públicas de ayudas y que no estén centradas exclusivamente en el viñedo, como hasta ahora.

Además, el inventario de recursos agrarios a disposición de nuevasexplotaciones agrarias. En el Proyecto de Presupuestos se consigna aumentar de 10.000 a 14.900 la cantidad asignada al Banco de tierras, iniciativa muy necesaria pero que aún no se ha puesto en marcha. Consideramos que "no solo es urgente implementarla con una muy superior dotación económica, sino que es una herramienta que debería ampliarse para favorecer el rejuvenecimiento del sector.

Así, sería necesario disponer de un registro de suelo agrícoladisponible (parcelas agrícolas que no estén cultivadas) y otro deestructuras agrarias sin uso actual (almacenes agrícolas, explotacionesganaderas que abandonan la actividad, pozos y regadíos infrautilizados,etc.), y ponerlos a disposición de nuevos titulares de explotacionesagrarias, explotaciones jóvenes que necesitan aumentar en actividad, yposibles interesados en incorporarse a la actividad agraria.

Convendría que estos Registros se dotaran de beneficios económicos tanto para el cedente como para el nuevo arrendatario, para que sean atractivos para el sector.