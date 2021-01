Sanitat obrirà una borsa de personal sanitari jubilat voluntari per a ajudar en la vacunació

La Conselleria de Sanitat obrirà una borsa de professionals sanitaris jubilats voluntaris, de fins a 70 anys, per a ajudar en la campanya de vacunació Covid-19 si fora necessari, encara que de moment, donat el ritme actual d'arribada de vials, la xarxa pública té "múscul suficient" per a la seua administració als grups de població definits en aquesta primera fase en l'estratègia nacional.

Així li ho ha traslladat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en una reunió de treball telemàtica a representants de 24 col·legis professionals de medicina, infermeria, odontologia, farmàcia, fisioteràpia i veterinària de les tres províncies; així com als consells autonòmics de metges, infermeria, fisioteràpia, nutrició i dietètica i podologia. Barceló ha estat acompanyada per la directora general de Recursos Humans, Carmen López, i pel subsdirector general d'Avaluació de la Gestió Assistencial, Ramón Limón.

Barceló els ha explicat l'estratègia de vacunació que s'està desenvolupant a la Comunitat Valenciana, d'acord amb les pautes del Ministeri, que ha permés administrar ja en residències i personal sanitari més de 57.223 dosis de la vacuna de Pfizer. Amb aquesta xifra, pràcticament s'esgoten els vials subministrats per Pfizer a la Comunitat Valenciana i des d'aquest dimecres es distribueixen les primeres 3.000 dosis de la vacuna de Moderna que s'està administrant en HACLES (Hospital d'Atenció a malalts Crònics i de Llarga Estada), segons ha explicat fonts de Conselleria.

En aquesta primera fase, que durarà fins a març, es vacunarà quatre grups: residents i personal sanitari i sociosanitari de residències, treballadors sanitaris de primera línia i un altre personal sanitari i sociosanitari i persones amb gran discapacitat.

Per la seua banda, la presidenta de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València, Mercedes Hurtado, ha oferit la seu de l'entitat com a punt i infraestructura per a vacunar i "poder administrar més dosis en el menor temps possible", ja que ha recalcat que és "moment de conjuminar esforços, de sumar i que la vacunació es convertisca en una prioritat per a tots", segons han assenyalat des de l'ICOMV.

"Des de l'ICOMV ens oferim, una vegada més, a la Conselleria per a tot el que puga necessitar i estarem vigilants de com es desenvolupa aquesta estratègia de vacunació, ja que s'espera que al març tot el personal de primera línia estiga vacunat", ha assenyalat.

De la mateixa manera, el president del Col·legi d'Infermeria de València, Juan José Tirado, ha cridat a la unitat "de tots els col·lectius professionals que puguen contribuir a la immunització de la població".

Així, ha explicat que ha informat que, inicialment estarà constituïda per metges i infermers, però també podran inscriure's odontòlegs, podòlegs i altres professions sanitàries que acrediten capacitat per a injectar i oferir atencions i, quan siga necessari, hagen passat un procés de formació per a la vacunació del coronavirus.