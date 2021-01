Ford Almussafes suspèn els pròxims tres dissabtes de producció en Motors per problemes de subministrament

La direcció de Ford Almussafes ha traslladat aquest dimecres al Comité d'empresa la suspensió dels pròxims tres dissabtes producció en la planta de Motors (16, 23 i 30 de gener), a causa d'"incidències en el subministrament" de components d'un proveïdor a nivell mundial de la Xina, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

L'empresa analitzarà l'impacte que aquesta situació pot tindre sobre la fabricació de motors i sobre les operacions de vehicles i posteriorment convocarà, si escau, una comissió consultiva.

"Es tracta d'un problema que no només afecta Ford, sinó que també està tenint el seu impacte en altres marques", ha explicat a Europa Press el president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT, Carlos Faubel.

De moment, es cancel·len els dissabtes de treball previstos per al mes de gener en Motors, que havien acordat UGT (sindicat majoritari) i la direcció, el passat 21 de desembre. L'acord establia 12 dissabtes de treball obligatoris (sis per torn) dins del primer quadrimestre del 2021 per a compensar que es pare la producció durant sis dies, del 25 de març a l'1 d'abril, mentre s'adequen i adapten les línies a la producció del nou motor GDI.

Ara, el president del Comité d'empresa tem que com a conseqüència de la falta de subministrament d'aquest component d'origen xinés, -que s'usa no només en motors sinó també en altres parts dels vehicles-, l'empresa inicie un altre Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

En tot cas, Faubel confia que el calendari de llançament del motor GDI -previst per al mes de maig- es mantinga. En cas contrari "estaríem parlant d'un problema de magnitud inimaginable", ha advertit.