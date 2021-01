Paco Porras, de aparecer en televisión a vivir en la indigencia: "Está en la miseria, no tiene dónde caerse muerto"

Este martes, Sálvame reveló que Paco Porras, el televisivo rostro amigo de Yurena, Leonardo Dantés o Tony Genil, está pasando por una difícil situación personal y económica al estar en la miseria.

Kiko Hernández reveló al comienzo del programa que había caído completamente en desgracia, ya que "ha pasado de vivir a todo tren a vivir en la absoluta indigencia". El propio Porras habló por teléfono con un periodista del formato y confirmó su situación: "Con todo lo que he tenido, ahora soy más pobre que nadie. Estoy fatal".

"No tengo ni para las medicinas", aseguró el futurólogo, refiriéndose a las pastillas que toma para su dolencia de corazón. También confesó que, aun así, había muchos famosos que le debían dinero. "Si te dijera nombres...". Pero, días después de esta llamada, el rostro habitual de Crónicas marcianas parece que se marchó de la casa de su amigo Miguel Ernesto, con quien estaba viviendo, y este habló con Sálvame para pedir ayuda para encontrarlo.

"Está en la miseria, se ha dedicado a ir por las iglesias pidiendo ayuda", explicó. "No tiene donde caerse muerto, muchas veces he llegado a temer por su vida [...] Paco está desesperado, muy mal, muy nervioso".

"El único techo que tiene es el de mi casa y durante tres años le he ayudado", señaló Miguel Ernesto, quien dijo que llevaba 6 días desaparecido. "Se ha marchado de casa y no me ha dicho nada".

La última vez que Paco Porras apareció en televisión fue en julio, cuando visitó en el plató de Sábado Deluxe completamente vendado tras su infarto de miocardio.

Ahora, varios meses después, parece que ha dejado la casa de su amigo en la que ha vivido durante años y se encuentra en las calles a merced de la borrasca Filomena, con la nieve, el hielo y las bajas temperaturas que ha dejado. Por ello, desde Sálvame hacen un llamamiento para localizarlo: "Cuanto más tiempo pase a la intemperie, más peligro corre su vida. Vamos a intentar encontrar a este famoso con el que tantas horas de televisión hemos compartido".