Paco Porras reaparece en televisión tras sufrir un infarto

El vidente Paco Porras ha reaparecido en televisión este sábado tras sufrir un infarto de miocardio el pasado martes que requirió su ingreso urgente en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Gregorio Marañón de Madrid.

De la mano de Sábado Deluxe, el futurólogo ha acudido al plató, en ambulancia y envuelto en vendas, para comentar cómo se encuentra tras tener que ser operado a corazón abierto y realizarle un cateterismo debido a la gravedad del estado en el que se encontraba.

"Estoy aquí de milagro", le aseguró a Jorge Javier Vázquez, aunque aclarando que no tiene miedo a la muerte. "Me da rabia porque no quiero dejar aquí a mis seres queridos. Aunque la mitad de ellos ya no están", confesó, y terminó reconociendo que se sintió muy solo en el hospital: "No me llamó nadie".

Paco Porras ha cargado también contra el programa de Telecinco por haberle obligado a llegar a plató con vendas cubriéndole el cuerpo, y ha considerado que ha sido una falta de respeto enorme porque su estado de salud no es ninguna broma. "Esto es un atentado contra la razón y contra la audiencia", ha señalado.