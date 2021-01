Roberto Brasero explica con un mapa, tierra y una placa de hielo cuánto tardarán en descongelarse las calles

La nieve ha dejado de caer sobre gran parte del país, sin embargo, lo peor viene ahora cuando este manto blanco se conviertan en duras placas de hielo. El metrólogo Roberto Brasero ha explicado este miércoles en el programa de Espejo público por qué no se derrite el hielo y cuanto tardará en desaparecer.

El colaborador ha llegado al plató del magazine matutino bien equipado, Brasero ha llevado un mapa físico de España, un puñado de tierra y un trozo de hielo para explicar a los espectadores el fenómeno meteorológico que hace que el hielo tarde más en descongelarse.

Lo primero a tener en cuenta es que lo que el Sol calienta no es el aire sino el suelo y es este, una vez caliente, eleva la temperatura del aire. Sin embargo, tras el paso de Filomena está cubierto por una capa de hielo que impide que el calor ascienda hasta la atmósfera.

"Ocurren dos fenómenos, primero el Sol no puede llegar para calentar un poquito más y, sobre todo y fundamental, no se puede desprender ese calor para que caliente el aire", ha explicado Brasero. Además, el aire ahora permanece "muy frío", ya que, tras el paso del temporal, el aire frío no se puede calentar al estar cubierto el suelo por una capa de hielo.

Según ha explicado el colaborador, lo que se necesita es que el aire se renueve para que puedan subir las temperaturas, sin embargo, el anticiclón hace que se mantenga estable. "El aire que está posado en el suelo es muy frío, muy frío y hace que tengamos temperaturas por debajo de los 15 grados bajo cero, si lo quitamos y empieza a moverse el viento ya puede salir un poquito de calor, por poco que sea, y ayudará a que en vez de 15 sean 10, 8 grados...", ha anotado el meteorólogo

Brasero ha añadido que si esto se produjera y con el ciclo perfecto se podría empezar a calentar la superficie terrestre. No obstante, parece que habrá que esperar para que se produzca este fenómeno y ser pacientes aún durante unos días hasta que el hielo desaparezca.