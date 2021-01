Jorge Salvador rescata la faceta de actor de Pablo Motos: "Lo hiciste tan bien que no te volvieron a llamar"

Todos tenemos un pasado, y aunque Pablo Motos no ha tenido mucho reparo en mostrar algunos de sus episodios pasados antes de alcanzar la fama que le he dado El hormiguero, su socio en la productora 7yacción, Jorge Salvador, rescató este martes algunos más, para deleite de los espectadores.

"Quiero decir una cosa a la audiencia, tengo muchísima presión porque estoy entre mis dos jefes", señaló Juan del Val, el invitado del día y guionista del programa de Antena 3. Motos le explicó la diferencia entre ambos: "Uno te iba a amenazar hace unos segundos (dirigiéndose a Salvador) y el otro no lo va a hacer nunca".

Salvador le dijo a Motos que "estás subidito con los últimos datos de audiencia, pero estás acomodado, antes trabajabas un poco más. Estas navidades no has puesto ni un árbol, ni un adorno... antes hacías un especial Navidad que ya ni te lo pide la cadena", a lo que el presentador contestó: "Hace bien...".

"Pero en 2008 se curraba la Navidad y hacía hasta la parodia del anuncio de las burbujas de Freixenet", anunció Salvador antes de dar paso al vídeo: "Miren a Pablito...".

En el año 2008, Pablo Motos celebraba la navidad a lo grande #JuanDelValEHpic.twitter.com/qBZtCDPfqc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 12, 2021

Su socio comentó que "no siempre has sido famoso, pero alguien que hace un spot sobre una pasta dentífrica tiene que ser conocido ¿no?". Motos recordó que lo hizo "cuando estaba en la radio y lo grabé también en portugués".

Hace muchos años, Pablo Motos ya apuntaba maneras con la publicidad internacional #JuanDelValEHpic.twitter.com/Q8SUWfnJ0R — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 12, 2021

"Viste que la carrera publicitaria no te iba muy bien y te debieron llamar todas las productoras para contratarte de actor, como en 7 vidas", comentó Salvador, a lo que Motos señaló que "te veo disfrutando de una manera que no me gusta".

"Hice solo un capítulo", recordó el presentador, y entre risas Salvador le contestó que "por algo sería... cuando lo veáis entenderéis porque fue para una escena. Creo que no quedó muy bien ya que no le volvieron a llamar".

Por último, el socio de Motos reveló que "te estás haciendo mayor y no te estás dando cuenta. A mí me pasa, me olvido de los nombres y alguien te lo tenía que decir a ti. Lo mejor es hacerlo con un vídeo recopilando tus fallos". Y concluyó, antes de emitirlo que "te va a doler porque, el cuerpo lo tienes joven y musculoso, pero la cabeza...".