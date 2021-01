Cvirus.- Bellreguard demana als veïns quedar-se a casa davant les xifres "inassumibles" de contagis

L'Ajuntament de Bellreguard (València) ha fet una crida als seus veïns per a "es queden a casa en la mesura del possible, eixint solament al carrer per a aquelles qüestions que siguen imprescindibles".