El motivo del nuevo 'look' de Pablo Motos que ha desatado las burlas

Pablo Motos regresaba este lunes de sus vacaciones de Navidad y lo hacia con Vicente Vallés como invitado. Sin embargo, más allá de su entrevista, de la charla y de las diferentes secciones de El hormiguero, el valenciano fue objeto de comentarios en las redes sociales por otro motivo.

No es otro que su cambio de look. En efecto, Motos reaparecía en el programa con otro peinado. Algo que tampoco pasó desapercibido para sus propios compañeros. "Pero, ¿qué te has hecho?", le preguntaba finalmente Marron.

Entonces, el presentador tuvo que dar la oportuna explicación. Todo se trata de una confusión con la persona que se encarga de peinarle. "Le he dicho de punta. Pero no era de punta, era despuntado", ha desvelado el valenciano, motivo por el que llevaba el pelo, como habitualmente se dice, de pincho.

Compañeros como El Monaguillo o las hormigas Trancas y Barrancas no dejaron pasar la ocasión y se rieron a más no poder por tal equivocación.

También en las redes, su nuevo look más 'canalla' fue muy comentado.

Pablo motos lleva el pelo "paja"... jajajaja — Javi (@javier_andreo) January 11, 2021

Que se ha hecho Pablo Motos en el pelo? — María (@mariaseatinez) January 11, 2021

Q le pasó a Pablo Motos en el pelo, q se lo corte por favor🤪 #VallésEH — Belsy148 (@belsy148) January 11, 2021