Madrid detecta la llegada de ciudadanos a la sierra y avisa del peligro de los desplazamientos por la nieve y el hielo

Filomena ha dejado unos espesores de nieve nunca vistos en Madrid capital y en la práctica totalidad de la región, pero la borrasca de récord no ha conseguir saciar las ganas de nieve de algunos madrileños. El Gobierno autonómico ha detectado este lunes la llegada "paulatina" de ciudadanos a la sierra de Madrid y ha tenido que reiterar, por enésima vez, el peligro que supone desplazarse por carretera por las grandes acumulaciones de manto en algunas zonas de la región, así como la presencia de placas de hielo.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) desaconseja los desplazamientos por carretera a excepción de los imprescindibles y recomienda, en todo caso, evitar aquellas zonas en las que hay grandes cantidades de nieve, como la sierra de Guadarrama. Si no se puede evitar el viaje, en el vehículo no deben faltar las cadenas, si es que no va provisto de neumáticos de invierno.

La agencia de seguridad ha asegurado que este lunes ha detectado "movimiento de vehículos" hacia la sierra e "intentos para acceder a la zona de Navacerrada y Cotos", donde los aparcamientos están cerrados.

🔴 ATENCIÓN 🔴



Recordamos que está prohibido el estacionamiento en los aparcamientos de #Navacerrada y #Cotos, y pedimos que los desplazamientos en coche sean solo los indispensables.



"Los servicios de seguridad y emergencias están trabajando para garantizar suministros y accesos a infraestructuras básicas de toda la región", recuerdan desde la región. "Accidentes o situaciones de riesgo en la sierra pueden ralentizar el desarrollo de esa respuesta del Ejecutivo regional y otras administraciones a las consecuencias de la nevada", alertan.