La odisea de Roberto Leal y El Monaguillo por la borrasca Filomena: "Más nerviosos que un perro en una lancha"

La borrasca Filomena tiene a parte de los españoles encerrados en casa. Hay muchos que han tenido que salir a trabajar y otros que continúan disfrutando de la nieve por placer, a pesar de la peligrosidad de los desprendimientos en cornisas y tejados y la petición de que no se salga a la calle. Pero a otros, sin embargo, les ha pillado lejos de casa y el temporal les está suponiendo un problema para poder llegar.

Hay muchos famosos que han salido a jugar con la nieve, mientras que otros se han atrevido a posar incluso desnudos. Pero hay rostros a los que Filomena les está dificultando regresar a sus hogares y a sus puestos de trabajo, como a los famosos de Tu cara me suena.

Roberto Leal, El Monaguillo, Mario Vaquerizo, Chenoa, Samantha o Lolita tuvieron este problema, pues el viernes estuvieron en la final del programa que se emitía en directo desde Barcelona. El tiempo impidió que pudieran coger sus trenes, por lo que todos se quedaron atrapados en la ciudad condal.

Finalmente, unos por un lado y otros por otro, parece que todos pudieron volver, pero en el caso del presentador de Pasapalabra y el colaborador de El hormiguero ha sido este lunes cuando han podido viajar.

Tal y como han compartido las dos personalidades de Antena 3, han tenido que tomar un desvío para intentar poder llegar a tiempo al trabajo. Primero tuvieron que viajar a Valencia y, desde allí, cogieron un AVE a Madrid.

"Lo que Filomena ha unido. Rumbo a casa, con El Monaguillo, más nerviosos que un perro en una lancha", escribió este lunes por la mañana Roberto Leal. "Volvemos para Madrid a través de Valencia. Esperamos llegar esta tarde. Ojalá me veáis esta noche en El hormiguero... Compartiendo asiento con mi primo Roberto Leal", publicó el humorista.

A las 16.00 aún no habían llegado a su destinos, y así lo compartían en su Instagram, pero es probable que estén a tiempo. Pero sin duda, concursantes, invitados y jurado de Tu cara me suena no han desaprovechado su oportunidad de pasárselo bien junto a sus compañeros durante su estancia en la estación de Barcelona.