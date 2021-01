El PP asegura que La Rioja recibirá 10 millones menos de lo que le corresponde de fondos europeos

En rueda de prensa, ha analizado el reparto de los 10.000 millones de euros que España recibirá en el marco de los fondos comunitarios conocidos como REACT-EU, que ha calificado de falto de transparencia y negociación.

Ha resaltado que se trata de un asunto de "vital importancia para la recuperación sanitaria, económica y social", ya que estos fondos europeos, ha explicado, "son imprescindibles para financiar esta recuperación y reforzar los servicios públicos básicos".

En este contexto, ha creído que "La Rioja se juega su futuro y si Andreu no hace su trabajo, la comunidad sale perjudicada".

Así, ha creído que tanto utilizando criterios de Producto Interior Bruto como de población, los utilizados en la financiación autonómica o las recomendaciones de la UE, los 65 millones que va a recibir La Rioja son diez menos "de los que nos corresponde".

Para Domínguez, Andreu es la "peor presidenta" que ha tenido La Rioja porque todos los demás "han peleado ante los gobiernos centrales". De este modo, ha exigido que se revierta esta situación.

El responsable 'popular' se ha preguntado cómo Andreu, que no tiene la valentía de cesar al director general de Participación, Mario Herrera, "por su vergonzosa actuación en Sojuela en Nocheviejava", va a tener la valentía de luchar por los intereses de los riojanos ante Sánchez.

"No conocemos el criterio de reparto entre comunidades, porque el Gobierno de Sánchez no lo negocia y lo oculta y porque Concha Andreu no reclama esa información. Lo que sí sabemos es a quién beneficia este reparto: a Cataluña", ha dicho.