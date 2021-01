Mónica López defiende el "criterio periodístico" de TVE tras las acusaciones de un diputado del PP

La presentadora de La Hora de La 1, Mónica López, ha defendido el "criterio periodístico" de TVE ante las críticas recibidas por parte del diputado del PP Antonio González Terol, invitado este viernes al programa.

La periodista ha querido conocer la opinión de González Terol ante el asalto esta semana al Capitolio de EE UU por parte de seguidores del presidente saliente, Donald Trump, y la reacción que ha tenido en España el partido Vox. "Los populismos de derechas o de izquierdas son negativos, condenamos abiertamente el asalto al Capitolio, como condenamos también el asalto a los ayuntamientos en el año 2011, que yo era alcalde, y me vi rodeado por el 15-M, o en el 2012 en el intento de asalto al Congreso", se ha referido el diputado popular.

Acto seguido, González Terol ha aprovechado para recriminar a TVE por la cobertura: "Ustedes ayer decidieron cortar la retransmisión cuando el líder de mi partido y portavoz de la oposición explicaba cómo Podemos había justificado el asalto al Congreso en 2012".

"¿Nosotros? ¿En este programa?", ha preguntado Mónica López, extrañada, a lo que el político ha aclarado que fue algo que ocurrió en TVE.

"Afortunadamente, en RTVE son 6.500 profesionales fantásticos que trabajan por la calidad informativa, como hace usted también en este programa", ha dicho González Terol.

Ante estas críticas, Mónica López le ha respondido: "Usted sabe que eso normalmente son criterios periodísticos".

"Yo no he visto cómo se le corta al presidente del Gobierno después de cinco horas de rueda de prensa, pero sí que he visto ya demasiadas ocasiones en las que al líder de la oposición, en directo, se le corta cuando empieza a hablar cómo Podemos, en 2012, justificaba el asalto al Congreso", le ha interrumpido el político, a lo que López se ha mostrado tajante en asegurar que "en esta casa prevalece el criterio periodístico".