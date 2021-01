Sanitat suspén les operacions no urgents, ordena habilitar tots els llits disponibles i prohibeix visites

La Conselleria de Sanitat, davant l'augment de la pressió assistencial per la pandèmia en la Comunitat Valenciana, ha suspés tota l'activitat quirúrgica i proves diagnòstiques no urgents, ha ordenat habilitar tots els llits d'aguts i de crítics i preparar els hospitals de campanya i els llits de l'Ernest Lluch, a més de prohibir les visites als pacients ingressats.

Aquestes són algunes de les directrius incloses en el document 'Mesures organitzatives d'assistència sanitària en resposta a la covid-19' elaborat per la Conselleria de Sanitat i donat a conéixer pel sindicat mèdic CESM.

Davant la situació actual -amb una ocupació de llits d'aguts del 22,29% i de crítics del 35,08% segons les dades del Ministeri -, la Conselleria de Sanitat ha suspés tota activitat quirúrgica programada no urgent incloent la cirurgia sense ingrés i la realitzada per autoconcert, els enviaments de pacients de pla de xoc, les proves diagnòstiques no preferents i els ingressos programats excepte per als casos de càncer. Així mateix, ha ordenat prioritzar l'assistència mitjançant consultes no presencials en Atenció Primària i la telemedicina en les especialitats.

De la mateixa manera, ha recordat que s'han d'habilitar tots els llits de crítics instal·lats als hospitals i quan no queden lliures es buscarà en un altre centre a través del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

Els trasllats de malalts crítics no covid es realitzaran als hospitals privats preferentment d'acord amb la proximitat geogràfica al domicili del pacient. De la mateixa manera, s'han d'habilitar tots els llits d'hospitalització, la qual cosa inclou desdoblaments d'habitacions individuals i reclutaments d'espais dedicats a activitat demorable.

Així mateix, ha indicat a la Fe de València, al General d'Alacant i al General de Castelló que preparen la infraestructura necessària perquè els hospitals de campanya, que depenen d'ells, estiguen operatius en el menor temps possible en cas de necessitat. De la mateixa manera, ha ordenat que tots els llits de l'Hospital Ernest Lluch passaran a estar disponibles.

Els pacients quirúrgics no demorables seran derivats si són oncològics prioritàriament a l'IVO i si no es pot, al costat de la resta de malalts urgents d'altres patologies, a hospitals privats. A més, es podrà autoritzar la participació de personal del departament en activitat quirúrgica en un centre privat.

Les instruccions per a ingressar pacients covid indiquen que els casos possibles o confirmats se situaran en la mateixa unitat d'infermeria fins a completar la seua capacitat, que serà reforçada, i que quan l'ocupació de l'hospital ho precise es podrà situar a dos pacients en una mateixa habitació sempre que tots dos siguen casos confirmats. A més, en els departaments amb dos hospitals, es concentraran els casos, en la mesura que siga possible, en un mateix centre.

Visites i acompanyament al final de la vida

Sanitat ha prohibit les visites a pacients ingressats en termes generals i només es permetrà, si és necessari, la presència d'un únic acompanyant com a cuidador de pacients ingressats en hospitals d'atenció a malalts crònics i de llarga estada (HACLES), menors o pacients dependents i dones que ingressen per a part.

Així mateix, s'estudiarà fer una excepció en aquells casos que, per les especials característiques de pacients i els seus familiars, com a menors, situacions socials complexes o final de la vida, es considere que la presència física d'acompanyants o voluntariat pot contribuir a l'evolució del procés.

En tot cas, qualsevol persona que presente símptomes respiratoris o febre ha d'abstindre's d'acompanyar a un pacient i les gerències han de comunicar-se amb les famílies dels ingressats almenys una vegada al dia per a informar dels canvis i permetre, en la mesura del possible, el contacte mitjançant dispositius tipus tauleta si el pacient manca d'un propi.