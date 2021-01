Cvirus.- El Circuit Ricardo Tormo suspèn temporalment la seua activitat esportiva amb motiu de la pandèmia

Després del confinament perimetral decretat amb motiu de l'evolució de la pandèmia en la localitat de Xest (València), s'ha suspès tota activitat esportiva en el terme municipal del que forma part el Circuit Ricardo Tormo, seguint les directrius de la resolució emesa per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Entre altres, se suspenen les activitats de formació de les escoles del Circuit de jóvens pilots tant d'automobilisme i de motociclisme, el Bressol de Campions i la Fórmula de Campions, a més dels entrenaments en pista dels pilots del Centre de Tecnificació i les activitats de l'Escola de conducció Fast Circuit, detalla el recinte esportiu en un comunicat.

El primer esdeveniment de l'any, el Duatlón del Circuit -previst per al diumenge 10 de gener- ha sigut suspès. A més, han sigut cancel·lats o ajornats les proves previstes en la pista de Gran Premi per part de diferents escuderies de GT que havien programat els seus entrenaments d'hivern a Xest i unes rodades de motos d'usuaris privats.

L'acció tornarà a la pista Gran Premi el 21 de gener, si la situació sanitària ho permet, amb totes les mesures de seguretat a la disposició dels usuaris de les instal·lacions de Circuit que en els mesos previs ja ha engegat les seues activitats complint els protocols de les federacions internacionals i les autoritats sanitàries.

OBRES EN LA PISTA

Aprofitant l'obligada aturada, des del departament de manteniment del Circuit Ricardo Tormo s'han avançat els treballs programats en la pista de Gran Premi. Es tracta de diverses actuacions al llarg dels 4.005 metres del traçat, però sobretot en l'entrada del Pit Lane en la qual s'ha reformat l'accés per a permetre una variant en la recta reduint l'espai de gespa i afegint seguretat a les barreres ja existents.

Així mateix, s'han culminat les obres d'ampliació del piano interior del curvón, uns 400 metres quadrats més de superfície hormigonada per a delimitar l'interior de la penúltima corba del traçat de Xest i millorar la usabilidad del traçat exterior.

Finalment, s'escometen reformes d'altres pianos en la corba 3, en la cinquena i en la corba Bernat Martínez per a ajustar-se als requeriments de la Federació Internacional de Motociclisme.

A més, se'n va a aprofitar per a crear les canalitzacions necessàries per a poder portar tant el subministrament elèctric com fibra òptica fins als llocs de comissaris al llarg del traçat amb l'objectiu de dotar-los amb la senyalització lluminosa que es planeja instal·lar al llarg de la temporada.