L'Any Internacional Bigas Luna arrancarà a València amb dos exposicions inèdites

D'aquesta manera, la iniciativa cultural desenvoluparà "un nou full de ruta amb totes les mesures de seguretat i aforament reglamentàries" i la primera cita del qual serà en El Corte Inglés de Colón.

El 'macroesdeveniment' pretén "descobrir totes les arestes del geni a manera d'homenatge a l'emblemàtic cineasta espanyol, no solament des de la seua faceta de director, sinó com a precursor del New Media Art".

La primera de les exposicions sobre Bigas Luna, 'La Llibertat dels Símbols', està comisariada per la seua filla Betty Bigas i oferirà una "mostra inèdita de la visió personal del geni visionari". De fet, totes les obres que s'exhibiran "estan realitzades sobre còpies de guions de les seues pel·lícules o sobre papers en els quals hi ha anotacions dels seus pensaments oferint una mostra de la seua visió personal dels dos mons que es representa gràficament de manera expressionista", explica Betty Bigas.

La segona de les mostres, 'Portrait Of An Artist', de l'artista internacional Bernardo Rivavelarde, acostarà l'espectador al seu nou projecte de New Media Art a través d'una experiència "totalment avantguardista". "Aquesta exposició, -assenyala l'autor- vol mostrar una nova experiència a l'hora de crear i mirar una obra d'art. Pretén acostar al gran públic nous instruments del New Media Art com a aposta artística del nostre present-futur més immediat".

A més, el pròxim 21 de gener està prevista la presentació de l'obra recopilatòria 'El llegat cinematogràfic de Bigas Luna' del catedràtic en estudis hispànics i cinematografia, Santiago Fouz.

L'Any Bigas Luna -que aterrarà a la primavera a Barcelona i culminarà amb una potent programació en la capital d'Espanya, Madrid, al març del 2022- és fruit d'"una suma de sinergies entre institucions públiques i privades, que representa una aposta decidida per la cultura", en paraules del seu director, Xavier Martorell.

"És sens dubte, l'art dels nous mitjans que tant Bigas Luna com a precursor-visionari a Espanya i Rivavelarde com a artista contemporani consagrat, defineixen a la perfecció com a exponents de l'art avantguardista", afegeix.

En aquesta mateixa línia, tal com afirma Pau Pérez Rico, director regional de Comunicació i Relacions Institucionals d'El Corte Inglés "tot un luxe per a la nostra entitat, no solament perquè Bigas Luna va ser pioner en el New Media Art, amb el video art, sinó també perquè Rivavelarde és l'expressió del gran nivell aconseguit en aquesta modalitat artística a nivell mundial".