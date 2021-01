La Policia de la Generalitat Valenciana reforçarà el control d'aforaments en les grans superfícies comercials

El Consell ha sol·licitat als representants de les principals associacions de centres comercials i grans superfícies que extremen les mesures de control dels aforaments per a previndre la propagació del coronavirus, que en aquest moment estan fixats per l'autoritat sanitària en un 30% de la seua ocupació màxima.

Així ho han traslladat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, al representant de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged) en la Comunitat Valenciana, Joaquín Cerveró, i la representant de l'Associació de Centres Comercials Ceetrus, Cristina Ros.

La consellera ha assenyalat "la preocupació del Consell perquè les grans superfícies comercials són espais segurs i complisquen amb l'aforament màxim del 30%" marcat per la Conselleria de Sanitat en la Resolució del passat 6 de gener.

La titular d'Interior ha asseverat que la Policia de la Generalitat intensificarà els controls d'aquests establiments per a assegurar el compliment de la normativa. Bravo ha assenyalat que ara, després del tancament de locals d'hoteleria i restauració a les 17.00 hores, la Unitat Adscrita "redirigirà part dels efectius al control dels aforaments dels establiments comercials".

En la reunió, la consellera i el conseller han demanat als i les representants que tots els centres comercials i grans centres de distribució de la Comunitat disposen de mecanismes de control d'aforaments que compten en temps real les persones que hi ha al seu interior i a més han sol·licitat que aquesta informació siga visible a l'entrada dels establiments.

Tant Anged com Ceetrus s'han compromès a traslladar aquesta petició als seus associats i a treballar en la implementació d'aquests dispositius perquè l'ocupació en temps real siga visible tant per a la clientela com per als cossos i forces de seguretat encarregats del compliment de les mesures sanitàries, assegura la Generalitat en un comunicat.

Un altre dels "compromisos" sorgits de la reunió permetrà a la Generalitat disposar d'informació periòdica facilitada per part d'Anged i Ceetrus de l'assistència a cada centre comercial de la Comunitat. Bravo ha explicat que aquesta informació "permetrà avaluar d'una manera objectiva el compliment dels aforaments i també poder tindre dades per a la presa de decisions en un futur".

FI DISSUASÒRIA

La consellera ha assenyalat que totes les mesures tenen una fi dissuasòria i no coercitiva ni punitiva ja que "la majoria de grans superfícies estan complint amb la normativa que a cada moment ha establit Sanitat".

En aquest sentit, Climent ha agraït "la col·laboració que des del primer moment, en el mes de maig, han mostrat els centres comercials i les grans superfícies" al mateix temps que ha reconegut "l'esforç que aquests establiments han fet per a adaptar els seus espais a les normes de Sanitat per a previndre la Covid".

"La majoria d'aquests establiments han fet bé el seu treball i compleixen amb les mesures que la Generalitat ha adoptat perquè els centres comercials siguen espais segurs però és necessari que tots els centres seguisquen amb les mesures de màxima seguretat tant per als treballadors com per als consumidors", ha assenyalat el conseller d'Economia.