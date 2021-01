Un colaborador de 'EP' sale al exterior de Antena 3 para enseñar a poner las cadenas del coche pero no lo consigue

El colaborador Diego Revuelta se ha enfrentado este viernes en directo a las complicaciones del temporal. La alerta por la borrasca Filomena ha hecho que los conductores de gran parte del país tengan que circular con cadenas en sus vehículos, una tarea más complicada de lo que parece y a la que se ha enfrentado el periodista de Antena 3.

El comunicador ha salido al exterior de las instalaciones de su programa, Espejo público, para mostrar a los espectadores cómo se colocan las cadenas en los neumáticos. Para ello, Revuelta ha contado con la ayuda de Rodrigo, un trabajador de AutoBild (Revista web de coches), que ha sido el encargado de intentar colocar el artefacto en las ruedas del vehículo.

El equipo ha mostrado dos tipos de cadenas: las de toda vida, más complicadas de colocar, y unas de tela, más sencillas de usar. El experto ha probado, en un primer momento, con las cadenas de acero que deben colocarse justo delante del neumático y luego pasar el coche por encima. Rodrigo se ha puesto al volante y Revuelta desde fuera del coche iba dándole indicaciones.

Al bajarse del vehículo, el invitado se ha dado cuenta que las indicaciones de colaborador no han sido acertadas: "Como veis hemos pisado mal, me has ayudado poco...". "¡Ves!", ha exclamado Susanna Griso que desde plató ya estaba anunciando que la rueda estaba mal direccionada.

Las risas del resto de colaboradores se han escuchado desde plató al escuchar que Revuelta quería cerrar la conexión sin haber puesto las cadenas reglamentarias. "Esta conexión no la podéis despedir así, no habéis puesto las cadenas, intentadlo con las de tela", ha comentado la presentadora.

El segundo intento ha sido con las cadenas de tela, más fáciles de colocar. Diego Revuelta se ha apartado a un lado y ha dejado que Rodrigo que lo intente solo. El colaborador ha propuesto que el programa siga avanzando y que deje la conexión abierta en un lado de la pantalla mientras terminan este ejercicio.

Finalmente, el trabajador de AutoBild ha conseguido, sin la ayuda del colaborador, poner las cadenas de tela que, según ha explicado, son menos recomendables que las de acero. Revuelta para terminar de una manera amable la conexión ha cogido una bola de nieve y se la ha lanzado a Rodrigo, quien se lo ha tomado con una sonrisa.