Cañizares crea la fundació 'Pauperibus' per a destinar béns patrimonials de la diòcesi als més pobres

Així, l'arquebisbe va assegurar en el seu missatge nadalenc que la diòcesi "es desprendrà de béns patrimonials per a alleujar les necessitats dels més pobres i vulnerables". En la carta que aquesta setmana dirigeix la diòcesi en l'inici del nou any, el Cardenal avança la creació d'aquesta fundació "els béns patrimonials de la qual inicials seran uns quaranta quadres, de l'Arquebisbat, alguns de pintors valencians".

La Fundació Pauperibus, de lluita contra la pobresa, "estarà oberta a rebre donacions de persones i institucions d'Església i de donacions d'altres persones i institucions, civils o socials". Als quadres s'afegiran altres béns com a escultures, que s'exposaran públicament en un lloc adequat que podrà ser conegut i visitat, "al costat d'altres béns immobles dels quals es despullarà la diòcesi per als pobres", assegura.

D'altra banda, el cardenal ha informat que el Sínode diocesà la fase final del qual prevista per al passat mes de maig es va haver d'ajornar per la pandèmia es clausurarà en una Assemblea sinodal els dies 22 i 23 de maig, dissabte i diumenge, festa de Pentecosta.

En la seua carta, el titular de l'arxidiòcesi recorda que el Sínode, que va començar a l'octubre de 2019, "es va convocar per a renovar, revitalitzar la nostra Església diocesana i les seues comunitats i enfortir en quants la formem -sacerdots, diaques, persones consagrades, fidels cristians laics- i en les seues institucions, l'esperit i capacitat evangelizadora i dur a terme una nova evangelización, tan urgent i urgent, en aquests moments, gens fàcils de la pandèmia del Covid 19 i de les seues conseqüències crítiques".

Per a començar a preparar ja aquesta Assemblea sinodal, dijous que ve, 14 de gener es reunirà la Comissió Central, coordinadora dels treballs sinodales, segons detalla el propi Arquebisbe.

CONGRÉS NACIONAL DE LAICS

En un altre ordre de coses, el cardenal Antonio Cañizares destaca també que coincidint amb el final del Sínode, s'engegaran en la diòcesi de València les conclusions del Congrés Nacional dels laics, del passat any organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola, "preparant i preparant-nos per a una reunió diocesana de laics preferentment que tindrà molt en compte l'Any Especial convocat pel Papa Francisco en el V aniversari de la publicació de la seua Exhortación apostòlica 'Amoris Laetitia' sobre la família, tema tan vital per a tots, tan prioritari".

"Continuarem amb el programat per a l'Any Sant Jubilar del Sant Calze de la Passió, i secundarem l'Any Jubilar de Sant Josep conforme a les directrius del Sant Pare, el papa Francesc", afgeix.

Finalment, el cardenal precisa com un altre dels objectius per al 2021, "continuar, sense interrupció, amb l'elaboració i posada en pràctica del Pla-Projecte diocesà de catequesis, i d'iniciació cristiana, i d'evangelización primera, i amb la potenciació de la pastoral educativa, sobretot dels Col·legis diocesans".