Els 8.000 purificadors amb filtres arribaran als centres educatius valencians a partir del dilluns

Els 8.000 aparells purificadors amb filtres per a millorar la ventilació a les aules i ajudar a previndre el contagi de Covid-19 començaran a arribar als centres educatius de la Comunitat Valenciana a partir del pròxim dilluns, 11 de gener.

Així ho ha destacat el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, qui ha detallat que els purificadors es troben ja en Fira València i al llarg d'aquesta jornada s'està dissenyant la distribució perquè a partir de la pròxima setmana s'instal·len en els centres escolars.

Els purificadors -una mesura anunciada el mes de novembre passat pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i el conseller d'Educació, Vicent Marzà- pretenen contribuir a millorar la qualitat de l'aire i evitar la propagació del virus a les aules que no disposen de ventilació natural.

En aquest sentit, Soler ha recalcat que estan "pensats per a complementar la ventilació, no per a substituir-la, per la qual cosa seran aplicables als pocs espais" que no tenen ventilació adequada (com a habitacles que, a causa de la pandèmia, s'han reconvertit en aules) o en dies de molt de fred o pluja.

Sobre les crítiques d'alguns col·lectius docents per no postergar la tornada al col·le després del Nadal malgrat l'evolució a l'alça del coronavirus i el temporal de neu d'aquests dies, el secretari autonòmic ha comentat que, quan es produeix un increment dels contagis a nivell general, "això afecta a tots els sectors i és evident que si hi ha més contagis en la societat es registraran més en l'àmbit educatiu".

"Extremar les mesures de seguretat"

"Hem de tindre-ho en compte i, a partir d'ací, hem d'extremar les mesures de seguretat i prevenció, com va passar a l'inici de curs", ha asseverat.

El representant de la Conselleria d'Educació recalca que ha quedat "demostrat" que els centres, "aplicant bé les mesures de prevenció i gràcies a l'esforç de la comunitat educativa", no són focus d'expansió del virus, la qual cosa porta "a fer un balanç del primer trimestre positiu, perquè ha funcionat raonablement bé".

"Millorar la presencialitat" en Secundària

A més, de cara al segon trimestre que ara arranca, Soler ha subratllat el treball per a "millorar la presencialitat" dels alumnes de Secundària en alguns centres en els quals no s'havia pogut establir al cent per cent.

Així, ha informat que en instituts com el Lluís Vives de València, el José de Ribera de Xàtiva i alguns de Castelló hi haurà professorat complementari per a poder aconseguir major presencialitat, sobretot en segon curs de Batxillerat i també en altres nivells com a segon de l'ESO.

Ha agregat que, en aquells centres on no és possible aconseguir l'ensenyament presencial total, "les informacions que arriben dels centres és que cada vegada hi ha una major atenció i seguiment en l'ensenyament semipresencial", és a dir, la que segueixen aquells estudiants que acudeixen a l'aula en dies alterns. Aquesta és "una alternativa que no és la idònia, simplement és el que s'ha pogut fer quan no hi ha una altra possibilitat", ha finalitzat.