Coronavirus.- Deu mil policies i guàrdies civils es despleguen per a controlar el tancament perimetral de la Comunitat

Entre aquestes restriccions, en vigor des d'aquest dijous, destaquen la pròrroga del tancament perimetral de la Comunitat, l'avançament del toc de queda a les 22.00 hores i el tancament d'hoteleria a les 17.00 hores fins al 31 de gener, així com el confinament de 29 municipis d'Alacant, Castelló i València.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat treballaran les pròximes setmanes en coordinació amb els cossos de policia local de les localitats confinades, la unitat de Policia adscrita a la Generalitat i Protecció Civil per a garantir l'efectivitat dels controls.

Aquests efectius estan distribuïts per les principals artèries d'eixida i entrada i en els accessos dels 29 municipis tancats, informa Delegació de Govern en un comunicat.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha mantingut reunions telemàtiques amb representants dels pobles tancats i de la Conselleria d'Interior per a traslladar el compromís de la Policia i la Guàrdia Civil amb la vigilància.

Aquest dijous, l'institut armat ha activat al grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil de València per a donar suport a les comandàncies que ho sol·liciten, mentre que la Policia Nacional també assumirà part dels controls de Xàtiva, Ontinyent i Alcoi.

MULTES GRÀCIES A LES CÀMERES

Paral·lelament, es demanarà la col·laboració d'alcaldes per a aprofitar la xarxa de càmeres de vigilància dels municipis i imposar sancions als vehicles que trenquen el tancament perimetral.

I la Guàrdia Civil seguirà assumint la custòdia dels vehicles que cada setmana traslladen des de l'aeroport de Manises (València) als punts de recepció les vacunes.

La finalitat d'aquest dispositiu és "garantir l'obligació que tenim tots de lluitar contra la pandèmia". "La nostra responsabilitat i solidaritat amb els altres es plasma a complir amb les mesures. La immensa majoria de la població és conscient que quedar-se a casa salva vides", ha recalcat la delegada.

Calero ha insistit que la coordinació entre els cossos policials és imprescindible i necessària per a arribar a més punts i actuar contra "la minoria irresponsable que no compleix amb les normes". També ha destacat la tasca desenvolupada aquestes setmanes per a garantir la salut i la professionalitat dels agents en els controls.

54.000 SANCIONS

De moment, la Policia Nacional ha imposat al voltant de 50.000 propostes de sanció des que es va acordar restringir el tancament perimetral i la mobilitat nocturna, en la seua majoria per no respectar horaris o no portar mascarilla.

Mentre, les propostes de sanció de la Guàrdia Civil per incomplir el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana sumen ja més de 4.000.