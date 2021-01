El director d'À Punt diu que donaran explicacions en Les Corts sobre el càrtel de productores vinculades a Francis Puig

Costa s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa que ha oferit aquest dijous per a presentar la nova programació d'À Punt, en ser preguntat per quines persones de la cadena i en quins termes es van reunir amb membres del càrtel de les productores, i si és cert que van tindre informació privilegiada.

Costa ha eludit l'assumpte i ha afirmat que hi haurà una compareixença en Les Corts i "serà aquest el moment en el qual als grups parlamentaris se'ls done complida informació". "Si et conteste ací, suspendran la compareixença i no tindrà sentit que vaja", ha dit.

"Estem preparant la compareixença i cal donar resposta en seu parlamentària, que és on se'ns ha demanat oficialment que ho fem", ha afegit. Costa també ha indicat que À Punt ha sigut protagonista de la notícia i l'abordarà amb "absoluta transparència".