Bonig insisteix a demanar una investigació i la compareixença de Puig per les ajudes al seu germà: "Clar que l'afecta"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha insistit a reclamar una comissió d'investigació i que comparega el president de la Generalitat, Ximo Puig, perquè explique les ajudes concedides a empreses del seu germà Francis, i la sanció de la Comissió de la Competència a productores vinculades a aquest últim per pactar preus per a una licitació d'À Punt. "Clar que l'afecta", ha assenyalat en resposta a Puig, que va afirmar en declaracions recents que al 'president' "no l'afecta per a res aquesta qüestió".

En aquest sentit, Bonig, preguntada per la resolució que s'ha saldat amb la sanció que la Comissió de Defensa de la Competència ha imposat a empreses vinculades a Francis Puig i els seus socis, ha ironitzat: "d'ací poc, al pas que va, dirà que no coneix aquest senyor", ha ironitzat. "Si açò li passa a la germana de la portaveu municipal, María José Catalá, o a la meua, Déu beneït el que haguera dit!", ha assenyalat.

Bonig ha agraït a À Punt "la valentia" de denunciar els fets, però li ha demanat "un passet més" i que desvetle "qui es va reunir amb el germà de Puig per a facilitar-li informació", un fet que ha titlat de "molt greu".

Per açò, ha recalcat que, a més de les responsabilitats judicials, Puig "ha de donar exemple i assumir les responsabilitats polítiques" com reclamava amb el PP. "Clar que l'afecta, volem explicacions i l'expedient complet d'Economia sobre aquestes ajudes", ha assenyalat Bonig, que ha qüestionat "el govern de la transparència que venia a alçar la hipoteca reputacional de la Comunitat" que va prometre Puig en accedir a la Presidència.

Per açò, ha tornat a demanar a més de la compareixença de Puig en la Comissió Permanent de les Corts, ja que el període de sessions no es reprèn fins a febrer, la del director general d'À Punt, Alfred Costa, perquè aclarisca quines persones de la cadena es van reunir amb el germà de Puig. A més, exigeix ala consellera de Transparència, a Rosa Pérez Garijo, que actue per a indagar si va haver-hi tracte preferencial al germà del president.

Així mateix, ha exigit que, igual que el PP "va donar la cara davant una pressió insostenible", s'accepte una comissió d'investigació sobre aquestes ajudes en un cas que ja està judialitzat i que "asseurà en la banqueta" al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, per "mentir" en relació amb ajudes al valencià a les empreses del germà de Puig.

"La resolució dona molt joc i l'expedient encara més i ho anem a analitzar i si hi ha responsabilitats judicials s'exigiran en els tribunals, però també exigim en Les Corts que s'assumisquen les responsabilitats polítiques", ha postil·lat.