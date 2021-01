Feliciano López y Sandra Gago abandonan el hospital con el pequeño Darío

"Bienvenido a nuestras vidas, Darío", escribía el padre, Feliciano López. La fecha del nacimiento (el 4 de enero de 2021), de nuevo el nombre del pequeño rey de la casa y un "sueño cumplido" lo que compartía la madre, Sandra Gago. Sin lugar a dudas, el comienzo de año ha sido enormemente especial para el matrimonio.

Después de año y medio como casados, la felicidad que estos días rezuman tanto el tenista como la influencer es palpable, sobre todo ahora que, con el regalo de Reyes Magos más especial de sus vidas en sus brazos, han salido de la clínica Bmum -donde hace poco también dio a luz María Pombo- y ya descansan en su hogar.

En dicha casa, como ya comentaron en junio cuando anunciaron el embarazo (otro más dentro de lo que ya empieza a ser conocido como coronababies, dado que fue durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19 cuando fueron concebidos) ahora serán cuatro, pues cuentan a su mascota como otro miembro más de la familia.

La modelo de 25 años y el tenista de 39 han posado muy emocionados con su primogénito a la salida del centro médico madrileño, obviamente cumpliendo las medidas de seguridad con sus mascarillas siempre puestas, y bastante abrigados y, sobre todo la mamá, con ropa holgada y cómoda, por las posibles molestias del posparto.

Curiosamente, una de las primeras personas en pronunciarse sobre Darío y la paternidad de Feliciano López ha sido su exmujer, Alba Carrillo, con quien tan mal se lleva a día de hoy y que, sin embargo, en un momento como este, deja un tanto de lado sus diferencias para felicitarle y darle sus mejores deseos.

La colaboradora de Ya es mediodía, que comenzó irónicamente asegurando que no ha podido llamar a su expareja "porque nos bloqueamos y esas cosas...", sí que ha cambiado el tono para el mensaje serio, aunque incluso entonces ha preferido no mencionar el nombre del tenista.

"Les doy mi enhorabuena. Les deseo lo mejor a la madre y al niño. Que tengan mucha salud porque un hijo es lo mejor que te puede pasar. Un niño siempre es una cosa buena", fueron sus palabras. Y por si alguien se pregunta por qué no pronuncia el nombre de Feliciano, Carrillo contesta: "Me puso los cuernos, lo vio todo el mundo. Mi madre estaba malita y él no estuvo a la altura. Me di cuenta de que estaba con un tío megaegoísta".