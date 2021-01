La Guardia Civil detiene a una mujer por sustraer 5.000 euros a una octogenaria en Mazarrón

La investigación se inició cuando una mujer de 83 años denunció haber sido objeto de la sustracción de 5.000 euros en efectivo, instantes después de retirarlos de una sucursal bancaria de la localidad mazarronera de Puerto de Mazarrón, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Desde ese momento, los investigadores centraron las pesquisas en identificar a la persona que se hallaba tras este hecho, para lo que recopilaron imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento bancario, así como de otros próximos al lugar donde la víctima refirió haberse percatado de la ausencia del dinero.

De esta forma, identificaron a una mujer que en el momento en el que la anciana se encontraba realizando el extracto en la oficina bancaria, aparecía en el cajero automático de la misma sucursal en actitud vigilante. Las imágenes captadas mostraban cómo, instantes después, se introducía durante unos minutos en el interior de la oficina sin llegar a realizar ninguna operación o a interactuar con los empleados.

Los investigadores constataron que estas maniobras de vigilancia, con las que llegó incluso a seguir los movimientos de la víctima dentro de la oficina, le permitieron observar la cantidad de dinero extraído y el lugar en el que había introducido el sobre: el carrito de la compra.

A continuación la siguió discretamente hasta un establecimiento próximo donde, mientras la mujer compraba, aprovechó un momento en el que ésta perdió el contacto visual con el carrito, para huir con él a la carrera.

Las pesquisas practicadas por los investigadores permitieron averiguar que, el día de los hechos, la sospechosa realizó una operación en el cajero automático desde donde vigiló a la víctima, lo que permitió su identificación. Una vez localizada, ha sido detenida como presunta autora de delito de hurto.

La detenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Totana.

PLAN MAYOR SEGURIDAD

En el marco del Plan Mayor Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la Seguridad de Nuestros Mayores, la Guardia Civil recomienda, en la vía Pública, "no hacer ostentación de joyas u objetos de valor, llevar el bolso en el lado más próximo a la pared y no aceptar propuestas de desconocidos por muy ventajosas que les parezcan".

"En el banco, si tiene que utilizar el cajero automático intente memorizar la clave y no la lleve escrita", según la Guardia Civil, que también aconseja vigilar los alrededores y no sacar grandes cantidades de dinero o procurar ir acompañado cuando lo haga.

"En sus viajes, mantengan siempre vigilado su equipaje y no confíe de personas que quieren ayudarle con sus maletas, y lleve únicamente lo imprescindible y no muestre en público billeteras o joyas", según la Guardia Civil. En el domicilio, aconseja no abrir la puerta a desconocidos y, "si no tiene mirilla, instálela".

"Desconfíe de quien pretenda acceder a su domicilio con cualquier excusa para efectuar reparaciones o revisiones", ha concluido la Benemérita.