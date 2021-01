La reacción de Kiko Matamoros a la noticia de que Makoke va a ser abuela

Makoke está viviendo, sin duda, uno de los mejores momentos de su vida, pues a sus 51 años va a ser abuela por primera vez. Su hijo, Javier Tudela, y su pareja, Marina Romero, están esperando un hijo que nacerá entre julio y agosto. Así lo contó ella a una revista e informaron de ello en Sálvame, sin embargo, si algo le faltaba conocer a los espectadores era la opinión de su expareja, Kiko Matamoros.

"Estoy súper feliz. Cuando nazca me voy a volver loca", declaró la modelo, que estuvo casada con el tertuliano durante 20 años hasta que se separaron en 2018 y con el que tiene una hija, Anita Matamoros.

Precisamente, esta hija en común es quien aún los mantiene unidos, sobre todo ahora que están inmersos en un pequeño conflicto ocasionado, supuestamente, por la mala relación entre la joven de 19 años y la actual pareja del colaborador, Marta López Álamo.

Por ello, Sálvame no ha desperdiciado la oportunidad de comentar con Matamoros la noticia de la reciente paternidad de Javier Tudela, algo sobre lo que él tenía clara sus acciones.

"No he felicitado ni a Javier ni a Makoke, mi relación con los dos es inexistente", reveló este martes en el programa muy tajante, dejando claro que no tiene intención de hablar con ellos en el momento actual.

Pero Kiko ha aprovechado la oportunidad para hablar del conflicto con su hija, algo que no le agrada vivir: "Se han inventado un enfrentamiento con mi pareja absolutamente falso. Mi hija me viene con un conflicto que se ha creado no sé cómo ni en base a qué, con unas historias delirantes...".

"Mi hija no escucha mi versión, tendrá que reconocer las cosas como son y pedir perdón por lo que ha hecho y dicho. Yo no tengo ningún interés en mantener un conflicto con ella. Yo la he tratado con infinito respeto, con infinito cariño y no me merezco lo que me ha hecho", añadió.