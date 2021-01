Cvirus.- Les mesures en els 29 municipis amb tancament perimetral inclouen tancament de bars, centres socials i parcs

Així ho ha anunciat Barceló en una roda de premsa en la qual ha comparegut juntament amb el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió de la Mesa Interdepartamental per a analitzar l'evolució de la pandèmia i comunicar les noves mesures.

Els municipis afectats pel tancament perimentral, amb incidència "crítica" i durant 14 dies, són, en la província de Castelló: Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja i Xèrica; a Alacant: Alcoi, Castalla i Polop i a València: Llíria, Massanassa, Aiora, Utiel, Sedaví, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Xàtiva, Ontinyent, Sinarques, Quatretonda, Canals, Benigàmin, Xest, Moixent, Anna i Bonrepòs i Mirambel.

Sanitat ha confirmat a primera hora de la vesprada que a aquests últims se sumen els municipis d'Alfafar, Llocnou de la Corona i Benetússer, que seran confinats al costat de Sedaví i Massanasa "per la vinculació de la trama urbanística entre ells".

"Les úniques mesures efectives enfront del virus són les no farmacològiques", ha apuntat Barceló, per a assenyalar que en aquests municipis amb perimetración haurà mesurades addicionals durant 14 dies. Una vegada transcorreguts aquests dies, es valorarà la situació epidemiològica per a veure si s'alcen les restriccions.

En aquestes localitats s'aplicarà el tancament cautelar dels centres socials, casinos, clubs i establiments similars; tanca l'activitat de bars, restaurants i altres locals d'oci llevat que presten servici de menjars per a portar i els gimnasos i centres esportius, parcs i jardins.

Així mateix, es modificarà l'aforament per als enterraments, vetles i altres tipus de celebracions, que serà d'un màxim de 15 persones a l'aire lliure i deu en espais tancats.

Barceló ha recalcat que es tracta de mesures necessàries" i ha subratllat que estaran "com hem estat sempre, vigilants i atents al compliment de cadascuna d'elles, utilitzant els cossos i forces de seguretat".

"Tots hem escoltat i vist i hem pogut veure a amics propers que no han respectat totes les mesures imposades a la Comunitat Valenciana", una autonomia de les més dures quant a limitacions fins al punt de renunciar al fet que pogueren vindre familiars de fora a veure als residents, ha subratllat la conselleria, que ha recalcat el "sacrifici enorme" realitzat.

No obstant açò, ha lamentat que "sempre" es pot produir "una irresponsabilitat que acaba col·locant-nos en la realitat que no volem, que és la situació en la qual estem". "No estem en un estat policial on la norma s'imposa amb sancions; necessitem la complicitat perquè l'engranatge funcione, però respectant també el dret a la salut que devem protegir", ha apel·lat.