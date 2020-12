La Región de Murcia cumple 36 años sin conexión ferroviaria con Andalucía

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la Región de Murcia ha exigido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, "no solo que cumpla con su compromiso de adjudicar el estudio informativo de la reapertura de dicha línea ferroviaria, no valen más incumplimientos, si no que además apueste claramente por la reapertura de esta línea".