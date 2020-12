El Consell veu “insultants” les crítiques d'Isabel Ayuso

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va qualificar aquest dimecres de “falta de respecte” les crítiques de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al repartiment dels fons React-EU i va considerar que són “insultants” per als valencians.

La dirigent madrilenya va dir públicament que “crida l'atenció que, per exemple, la Comunitat Valenciana, governada per esquerres, pels mateixos socis i per l’ultraesquerra, vaja a rebre quasi els mateixos fons que Madrid quan el seu pes en el PIB és del 9% i la població del 10%”.

Per al líder del Consell aquestes són “unes declaracions injustes i ofensives”, perquè la Comunitat Valenciana, va dir, “està vivint des de fa anys una discriminació objectiva en el repartiment de recursos públics per part de l'Estat”. També va recordar que, “durant molt de temps”, el Govern d'Espanya –i ací va fer esment al PP – ha “marginat de manera molt directa” a aquest territori.

En aquest sentit, va assegurar que “per al repartiment d'aquest fons s'han seguit models i criteris que estableix la Unió Europea per l'impacte de la pandèmia sobre riquesa, desocupació i atur juvenil”, i es va alegrar que, “afortunadament”, les decisions de l'Executiu central actual vagen encaminades a superar “les desigualtats i desequilibris territorials”.

En aquesta línia, va destacar que hi ha 48 punts de diferència en la renda per càpita entre la Comunitat Valenciana i la de Madrid i va recordar que l'any 95, aquesta diferència era menor, concretament de “35”. “Sembla que Ayuso no vol entendre aquesta situació de divergència”, va criticar, al mateix temps que va qualificar la situació d’”insuportable”.

“Madrid actua com una aspiradora”, va opinar. “Ayuso o la dreta sembla que volen continuar en el desequilibri i la desigualtat, res a veure amb els principis constitucionals”, va agregar. Al seu judici, el que succeeix és que la dreta fomenta “la divergència” en lloc d'apostar pels “principis d'igualtat i equitat”.