Vox pide una solución "de inmediato" a la peatonalización de La Viñuela

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha señalado que "tras seis meses del experimento de peatonalización" en el Centro Comercial Abierto (CCA) de La Viñuela "no hay un plan establecido que garantice la accesibilidad al consumidor para poder realizar sus compras en el esta zona y tampoco una solución a los vecinos que no veían con buenos ojos el nuevo planteamiento de movilidad", motivo por el que ha pedido una solución "de inmediato", pues "esta peatonalización a medias, cortando una calle", no es "lo que necesitan los comerciantes".