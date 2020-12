La Comunitat Valenciana suma la seua pitjor xifra de contagis en un dia

Amb una de les incidències més altes de tota Espanya i els contagis i les hospitalitzacions a l'alça, la Comunitat Valenciana afronta el que queda de Nadal amb unes xifres gens esperançadores. Ahir, la Conselleria de Sanitat Universal va comunicar un nou rècord negatiu pel que fa a positius registrats en un sol dia en la Comunitat en el que va de pandèmia, amb 3.590 nous contagiats.

Per províncies, un terç d'ells, fins a 2.332, es van confirmar en la de València; 846 a Alacant i 412 a Castelló. A més, hi ha altres dos casos sense assignar. Eixa gran pujada en els contagiats ha provocat que també augmente la pressió hospitalària. En aquests moments, en els centres sanitaris valencians hi ha 1.746 ingressats (21 més que el dilluns). Pel que fa a la situació en les UCI, allí també empitjora en ingressar en llits de vigilància intensiva altres 12 persones en estat crític; ara hi ha 278.

Molt dolent, així mateix, és la dada registrada de nous morts. El Consell va comunicar ahir 60 més, la segona xifra més alta. Malgrat que l'Executiu de Ximo Puig va imposar algunes de les mesures més dràstiques de tot el país per a aquest Nadal, la Covid continua avançant a pler i això queda registrat en la incidència.

La Comunitat segueix en alerta “molt alta” en registrar 363,99 casos per 100.000 habitants en 14 dies. Una xifra que continua superant amb escreix els 255,55 de mitjana que, segons Sanitat, es comptabilitzen en tota Espanya, que torna a eixe nivell ‘extrem’ de risc malgrat la baixada registrada el dilluns. Així, la Comunitat Valenciana incrementa en un dia un 12,4% la seua incidència (la que més) i és la tercera regió del país amb l'indicador més alt, només per darrere de Balears (522,85) i Extremadura (422,59).

Dades d'Espanya

Les males notícies no es compten només en aquesta autonomia, també en la resta del país. La incidència puja en totes excepte a Astúries (-4,5%), País Basc (-1,34%), Andalusia (-1,25%), La Rioja (-0,9%) i Cantàbria (-0,76%); a més de la ciutat autònoma de Ceuta (-2,2%). En aquestes zones es registren baixades, però molt lleus.

És per això que ahir, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una entrevista en TVE, va parlar de la temuda tercera ona, no va descartar la seua arribada a Espanya i va admetre que serà molt difícil evitar-la, però va demanar a tota la població que continue complint les estrictes mesures dictades per a “minimitzar molt” el seu impacte.

I és que ahir el Ministeri de Sanitat va comunicar dades menys falagueres que un dia abans. Els del dilluns pertanyien al còmput global de quatre dies, molts d'ells festius i ja havia advertit el director del Ccaes, Fernando Simón, que això podria donar lloc a “retards” i posteriors modificacions.

Fins a 14.089 nous contagis es van registrar en el infome oficial en una sola jornada, la qual cosa suposa un ascens respecte als 10.654 del mateix dia de la setmana anterior. No obstant això, la pitjor notícia és que la xifra de víctimes mortals torna a créixer fins als 320 morts en una sola jornada, una dada major que els 298 de despús-ahir i els 260 del dimarts passat.

L'única escletxa positiva està en les hospitalitzacions. El nombre de pacients ingressats s'ha reduït a nivell general en un 1,15%, passant a ser ara 12.032, que ocupen un 9,94% dels llits. La dada d'UCI també es redueix fins als 2.005 pacients crítics (17 menys que el dilluns) i fins a un 21,05% d'ocupació. Recordem que el llindar de risc extrem en la pressió d'unitats intensius es troba en un 25%, percentatge que continuen superant Catalunya, Balears, la Comunitat Valenciana, Madrid, Melilla i Castella i Lleó.

Més contagis del nou cep

La Comunitat de Madrid va confirmar ahir el diagnòstic de sis casos positius del cep britànic després de sumar dos nous a la regió i continua estudiant “almenys altres 13 possibles casos” d'aquesta nova variant. Per part seua, una de les cinc persones contagiades per eixe cep a Andalusia està ingressada en un hospital, mentre que la comunitat estudia altres possibles set casos més.

En xifres

14.089 nous positius es van registrar ahir en tot el país. Això eleva fins als 1.893.502 el total de contagiats des de l'inici de la pandèmia a Espanya.

522,8 és la incidència que registra Balears per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, la més alta del país.

2.005 persones segueixen ingressades amb diagnòstic crític en les unitats de vigilància intensiva dels hospitals espanyols. Aquesta dada es va reduir en 17 respecte al del dilluns.